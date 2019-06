Ondara instalará un radar Veloláser para controlar la velocidad de los vehículos en las vías urbanas

La Policía Local de Ondara está haciendo pruebas con el Veloláser, un nuevo radar para controlar la velocidad de los vehículos. Esta iniciativa surge, según ha informado el Jefe de la Policía Local de Ondara, Toni Galiano, a raíz de las peticiones de los vecinos, que habían solicitado a la Policía Local de Ondara el control de la velocidad en aquellas vías del municipio en donde la rapidez a la que circulan los vehículos, y el riesgo que ello conlleva para la seguridad vial, favorecen el riesgo de sufrir accidentes. El veloláser ha sido presentado por sus técnicos al Alcalde de Ondara y responsable del área de seguridad ciudadana, José Ramiro, en una reunión mantenida en el retén de la Policía Local de Ondara.

El veloláser es un tipo de radar más pequeño que los antiguos, y es inalámbrico. Es de fácil instalación, lo que permite a los agentes montarlo en cualquier punto de la ciudad para poder controlar de una manera más precisa la velocidad de los vehículos. Puede actuar en diferentes carreteras, desde autovías, hasta zonas urbanas, pasando por carreteras convencionales. Debido a su pequeño tamaño, el veloláser puede encontrarse colocado sobre un trípode; acoplado a los quitamiedos; o en alguna infraestructura. Estos pequeños radares, poco más grandes que una cámara de fotos, no necesitan ningún cable para su funcionamiento. Se conecta inalámbricamente a una Tablet cercana. El aparato calcula la velocidad del objeto móvil mediante ondas. El Veloláser también permite calcular el aforo de vehículos que soportan las diferentes vías del municipio, a efectos de determinar qué medidas de reducción de velocidad se pueden adoptar para mejorar la circulación.

El Jefe de la Policía Local, Toni Galiano, ha recordado que desde el área de seguridad ciudadana han impulsado ya varias campañas en Ondara para paliar algunos de los problemas que sufre la ciudadanía, como son las heces de los perros, control de alcohol y drogas, etc., y ahora, según ha anunciado, se realizará también una campaña para controlar la velocidad. Dicha campaña se llevará a cabo en breve con esta herramienta, el veloláser, tanto en el casco urbano de Ondara como en las calles de acceso al mismo. Al respecto, el Alcalde, José Ramiro, ha matizado que según los resultados que arroje este nuevo radar, se podrá saber cómo mejorar la seguridad en algunas vías de Ondara, no solo por la velocidad sino por el flujo de vehículos, horas de afluencia etc., y así, poder adaptar dichas vías para evitar accidentes (como los que sufrió un motorista hace unos años en la Avenida de Alicante, y un peatón hace unos meses).