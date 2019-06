El alcalde acusa a Compromís y Cs de rehuir trabajar por Dénia

El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, del PSPV, ha acusado esta mañana a Compromís y Ciudadanos de "no querer trabajar por la ciudad". Estos dos partidos le han dado calabazas y han rechazado asumir delegaciones. Sólo el edil de Gent de Dénia, Mario Vidal, ha aceptado gestionar concejalías, en su caso, la del Montgó.

Grimalt ha lamentado que todavía está esperando que los valencianistas le trasladen una "contraoferta". Ha recordado que les pasó un listado con delegaciones (Normalització Lingüística, Consumo, Cementerio, Plagas y Tapis). También ha subrayado que el PSPV no iba a rehuir la resposabilidad que le dieron los ciudadanos en las urnas. "Nos votaron para tener 12 ediles y gobernar", ha dicho.

El alcalde ha deslizado que los valencianistas tenían claro que esta vez no iban a asumir delegaciones. "Sabíamos que Compromís no las aceptaría si nosotros ganábamos las elecciones por amplia diferencia, aunque no fuera por mayoría absoluta".

Ha afirmado que sí le ha sorprendido la negativa de Ciudadanos. Ha especulado con que los motivos que le han trasladado las dos concejales del Cs no son del todo sinceros. Grimalt ha revelado que un integrante de este partido le mostró un WhatsApp en el que se indicaba que "desde arriba" les habían ordenado que no asumieran delegaciones.

El primer edil ha asegurado que a los ediles de Compromís y Ciudadanos les dejaron claro que sus delegaciones "tendrían contenido y presupuesto" y que asumirlas, en ningún caso, significaba perder independencia en la oposición.

"Después de dos semanas ya sabemos de que va cada uno. Nosotros tenemos programa y el mejor equipo para gobernar en estos cuatro años", ha concluido el alcalde.