"Prohibido jugar", el curioso cartel del Mercat de Xàbia

Sí, al primer golpe de vista parece que al Mercat Municipal de Xàbia le ha dado un ataque de "niñofobia". "Prohibido jugar" se lee en el letrero colocado en una de sus puertas. El cartel se refiere a que dentro del mercado está prohibido jugar a la pelota, patinar e ir en bicicleta. Pero la frase de "prohibido jugar" suena tan categórica que da pie a pensar que los vendedores quieren que los más pequeños no se suelten de la mano de sus padres y no se les ocurra ni alborotar lo más mínimo. Y, desde luego, eso va en contra de la esencia de un espacio con vida, al que los niños han acudido toda la vida y en el que jugar no debe estar vetado.

En algunos pueblos, esos carteles que abundan de prohibido jugar a la pelota, prohibido ir en bici o prohibido patinar se han cambiado por los de "jugar respetando".