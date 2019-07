Hallan tras más de dos horas de búsqueda a un excursionista perdido en la montaña de Fontilles

En la Marina Alta, hay parajes frondosos en los que es fácil perderse. Y si no que se lo pregunten al senderista de unos 50 años que esta mañana se ha salido de la senda en la montaña de la senda y se ha desorientado. Ha pedido ayuda sobre las 10.20 horas. Han acudido los bomberos del parque de Dénia y la Guardia Civil. Se podían comunicar con él a través del móvil, pero los datos no entraban y no lograban fijar su posición con el geolocalizador. Al final, el excursionista describía el lugar donde se hallaba. Con esas referencias los bomberos han dado con él. Estaba bien. Se había, eso sí, rasgado los pantalones al abrirse paso por la agreste montaña.

El excursionista se hallaba muy cerca de la carretera. Pero la desorientación juega malas pasadas. Los bomberos lo han hallado sobre las 13 horas. Ha estado perdido dos horas largas. La Guardia Civil lo ha llevado a donde tenía aparcado el coche. Ha podido regresar a casa (es de la provincia de València) sano y salvo. Todo ha quedado en un susto y en una búsqueda que demuestra que en la Marina Alta hay montañas en las que si se pierde la senda es complicado orientarse en la montaña.