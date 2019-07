15 voluntarios para evitar agresiones en las fiestas de Benitatxell

Los festeros 2019 de Poble Nou de Benitatxell quieren apostar por que durante estos días de festejos en honor a Santa María Magdalena, no se produzcan agresiones de ningún tipo en su municipio y junto con el Ayuntamiento han promovido una serie de acciones bajo el lema 'no és no, de festa sense agressions'.

La concejalías de Igualdad y Diversidad de Benitatxell han impartido durante los últimos días un curso con el fin de crear un Punt Violeta en la localidad, el curso ha formado a los 15 primeros voluntarios que prestarán servicio este año, y que en 2020 será asumido por los propios festeros. La función principal del Punt Violeta será la de estar atentos a que no se produzca ninguna agresión sexista en las fiestas y estar en contacto con los cuerpos de seguridad local.

Las voluntarias fomentarán la cultura del respeto y la tolerancia en unos días en los que todos los vecinos y visitantes deben divertirse a lo grande siempre desde el respeto a la libertad y a la diversidad.



Mejoran la iluminación

Pero las acciones no se han limitado a este punto, sino que el Ayuntamiento ha acometido diversas mejoras en las calles del centro urbano de la localidad, con un refuerzo del alumbrado público en el carrer Gateta y el aparamiento de Les Escoles.

Igualmente a esta campaña se ha sumado la Asamblea de Joves de Benitatxell que ha editado un decálogo para disfrutar de unas fiestas llenas de respeto, libertad y diversión. Un decálogo que combate las actitudes machista y racistas y las agresiones sexistas.