Rescatan en Moraira a los 6 ocupantes de una lancha de alquiler sin titulación

El mar está cada vez más concurrido en la Marina Alta. Y ahora se suman las embarcaciones de alquiler sin titulación. Es un segmento náutico que va a más. Y ya llegan los primeros sustos.

En la mañana de ayer, se activó un operativo de rescate dado que una lancha semirígida con seis ocupantes se había quedado sin motor e iba a la deriva en aguas entre el Portet de Moraira y el Cap d'Or. Salvamento Marítimo coordinó desde València la maniobra de rescate. Recurrió a SVS, la entidad que se encarga de la vigilancia y el salvamento en las playas de la Fustera de Benissa y del Moraig de Benitatxell. SVS cuenta con embarcaciones de rescate. La LR Puig de la Llorença localizó la embarcación a la deriva y la remolcó al puerto de Moraira. Sus tripulantes estaban en perfecto estado y no necesitarion de atención sanitaria. Pero el mal trago de verse a merced del mar no se lo quita nadie.

Los rescatados son una familia holandesa que reside en Altea. Habían alquilado por la mañana en el puerto deportivo de Porto Senso una lancha de unos 5 metros de eslora que no requiere titulación para ser pilotada. Eso sí, las empresas que arrendan estas embarcaciones establecen unas condiciones precisas. Los navegantes inexpertos no pueden adentrarse mar adentro ni alejarse muchas millas. Suelen hacer singladuras de pocas horas. Los responsables de las empresas de «charter» (alquiler) les transmiten unos conocimientos básicos de navegación y de manejo de la barca. Pero hacerse a la mar no es un juego.

El litoral de la Marina Alta y la Marina Baixa atrae, desde luego, a turistas que quieren descubrir desde el mar el Penyal d'Ifac, el Cap d'Or, los acantilados del Moraig y las calas y las cuevas marinas (está prohibido entrar con embarcaciones y motos acuáticas) de Xàbia.

En la Marina Alta, este negocio del alquiler de lanchas sin titulación todavía es incipiente. En Balears, sí que está más en boga y ya han ocurrido varios accidentes y rescates. Las empresas que arrendan embarcaciones con patrón han advertido del peligro de que turistas sin ninguna experiencia en el mar se pongan de buenas a primeras a pilotar.