Seis atendidos por inhalación de humo en un incendio en Dénia

Los vecinos de la calle Sagunt de Dénia se han llevado esta mañana un buen susto. Una vela ha originado un fuego en una vivienda. Las llamas han prendido en la cortina y ya han sido imparables. Seis personas se han intoxicado por humo y han sido atendidas por los servicios sanitarios allí mismo. No ha sido necesario trasladar a ninguna de ellas al hospital. El fuego, ya sofocado por los bomberos, ha calcinado el piso. Agentes de la Policía Nacional y Local han desalojado toda la finca.

Uno de los atendidos, Samuel (en la imagen), un residente armenio de 47 años, ha entrado en la vivienda ya repleta totalmente de humo. Sabía que dentro quedaba gente. Ha rescatado a un joven de 31 años y de nacionalidad colombiana que estaba en el baño, duchándose, y era ajeno a que las llamas estaban ya devorando el piso. "Le he liado una toalla mojada y lo he sacado a toda prisa. Estoy convencido de que si no llego a entrar se queda atrapado por el fuego", ha explicado Samuel a este diario. Los otros cuatro intoxicados por humo, todos colombianos y que residen de alquiler en ese mismo piso, han salido rápidamente. Han intentado apagar las llamas, iniciadas en un dormitorio, pero no han podido contender la virulencia de un fuego que ha provocado graves daños en toda la vivienda.