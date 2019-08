Rescatan a un náufrago cuya barca se estrelló contra l'Illa del Portitxol de Xàbia

Una lancha motora de unos 6 ó 7 metros de eslora se estrelló a última hora de la tarde de ayer contra las rocas de l'Illa del Portitxol. Su único tripulante pudo abandonar la embarcación antes de que quedara destrozada. Es un joven de un municipio de la zona de València. Se colocó el chaleco salvavidas y esperó a que pasara alguna embarcación que pudiera auxiliarle. El accidente ocurrió en la cara de l'Illa que mira a mar abierto y no a la costa de la playa de la Barraca. Por tanto, las posibilidades de rescate eran más reducidas.

Pasadas las 20 horas, unos pescadores de Xàbia se sorprendieron al ver a un náufrago pidiendo ayuda desde las rocas de l'Illa (esta pequeña islita está deshabitada y es abrupta e inhóspita). Hacía aspavientos en señal de socorro. Los pescadores lo rescataron y subieron a bordo. Lo llevaron a tierra sano y salvo.

Esta mañana la Salvamar Diphda, de Salvamento Marítimo, ha acudido a cerciorarse de que la lancha encallada y destrozada por los golpetazos contra las rocas no suponía un peligro para la navegación. De momento, no ha trascendido la causa del accidente. Es probable, no obstante, que el navegante pudiera quedarse sin motor y que las olas arrastraran a su embarcación contra la isla y las rocas.