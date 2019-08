SOS turístico de la Marina Alta: falta dinero para los servicios y hay signos de colapso

El turismo va por barrios (por pueblos, en este caso). Pero los alcaldes de Dénia, Xàbia y Calp coinciden en que no pueden hacer frente con las mismas plantillas de policía local y con contratos de basura y limpieza vial y de playas dimensionados para los vecinos de todo el año a la avalancha de turistas que llegan en los meses de julio y agosto y que multiplican hasta por cuatro la población.

El debate de la masificación está ahí, es ya ineludible. Xàbia ha cerrado también al tráfico este verano la cala del Portitxol, medida que ya se aplicaba en la Granadella. Los fondeos, masivos en la Sardinera de Xàbia, y que incluso se han producido en la reserva marina del Cap de Sant Antoni, donde está prohibido, son otro signo de colapso.

Sin embargo, la munícipe de Calp, Ana Sala, del PP, niega que su pueblo esté saturado. «En pleno agosto vas a la playa y encuentras sitio para poner la toalla», afirma. «Y lo que no podemos pretender es que Calp sea Formentera; tenemos modelos distintos».

Mientras, el alcalde de Xàbia, el socialista José Chulvi, no le tiene miedo a la palabra masificación. «Estamos liderando el mensaje de la sostenibilidad turística. Llevamos cuatro años sin hacer promoción turística. No queremos que un modelo de negocio se cargue un estilo de vida», advierte.

Ambos, sin embargo, coinciden en que estos pueblos que disparan su población en verano necesitan recursos extra. Chulvi es un firme defensor de la tasa turística. «Se está aplicando en otros lugares del mundo sin problemas. Y nadie deja de ir. Y puede permitir a los ayuntamientos tener más recursos y reinvertirlos, como ya se está haciendo en las Balears, en infraestructuras y servicios turísticos».

Ana Sala se declara contraria a la tasa turística. «Me opongo porque ya veo venir que a los municipios no nos va a llegar ni un euro. Aquí Turisme de la Comunitat Valenciana invierte tarde y mal en las instalaciones turísticas».

Mientras, el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, del PSPV, no le hace ascos a la tasa turística, pero advierte que «se debe consensuar muy bien con el sector turístico». «Pero lo que quiero dejar muy claro es que la Generalitat o el Estado deben aportarnos vías de financiación para dar solución a los problemas que genera la llegada de tanta gente». Grimalt subraya que la población de Dénia supera en agosto las 160.000 personas (las empadronadas son 41.733). «La ley no nos permite ampliar la plantilla de la policía y los servicios de limpieza no están dimensionados para tanta gente». Plantea que, dado que el turismo supone el 13 % del PIB de la Comunitat Valenciana, esa riqueza debe revertir en «compensaciones» para los municipios turísticos. Grimalt sostiene también que, al igual que se facilita la implantación de grandes industrias en los pueblos, es imprescindible apoyar a las poblaciones que dan impulso al gran motor del turismo.

El alcalde dianense precisa que los problemas de saturación de su ciudad tienen qué ver con deficiencias estructurales (embudos de tráfico en el acceso al centro urbano, al puerto y al frente litoral). «Pero luego tenemos 18 kilómetros de playas y los vecinos y turistas pueden estar a sus anchas».

Mientras, Chulvi apunta que la saturación se concentra en el puente del 15 de agosto y en los fines de semana de este mes turístico por excelencia. «Vamos a seguir adelante con las medidas para promover el uso sostenible de nuestro litoral», avanza. «Cuando cerramos al tráfico la Granadella, hubo detractores. Este año también hemos cerrado el Portitxol (la Barraca) y nadie lo ha cuestionado. Al contrario, la gente entiende que debemos seguir adelante con la gestión sostenible».