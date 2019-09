El "baret dels bous" de Xàbia, a reventar

El "baret dels bous" de las fiestas de Loreto de Duanes de la Mar de Xàbia es todo un fenómeno social. Miles de personas pasan estos días por esta barra de la comisión de fiestas. Triunfan las excelentes tapas marineras y los quintos de cerveza. El "baret" se abrió el sábado y no hay momento en el que no esté a reventar. A mediodía, la multitud busca la sombra de la gran carpa. La plancha no para. Las sardinas y el pescado fresco saben a gloria. El "baret" es la sensación de estas fiestas.