Casi 500 alumnos de Dénia iniciarán las clases en un colegio en obras

El inicio de curso en el colegio público Llebeig de Dénia va a ser complicado. A estas alturas debían estar más que acabadas las obras de reforma, contratadas a la empresa Sydca Construcciones, que debía haberlas entregado el pasado 26 de julio. "A finales de agosto, visitamos el colegio y aquello parecía Beirut", ha afirmado hoy el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt. La escuela sigue en obras. Esta mañana los operarios remataban las escaleras del centro. También están todavía cambiando los alféizares de todas las ventanas.

Con todo, el alcalde ha asegurado que el lunes los alumnos podrán entrar en clase. Tanto él como como la concejala de Educación, Melani Ivars, y la directora del centro estarán a las 9 de la mañana en el colegio y recibirán y hablarán con todos los padres. Quieren explicarles los problemas que ha habido con la empresa y tranquilizarlos. El curso comenzará entre obras, pero con relativa normalidad. "Vamos a darles a los padres todas las explicaciones", ha indicado el munícipe. "Lamentablemente hay empresas que no cumplen. Sientes gran impotencia cuando te dicen que en agosto no pueden trabajar porque las fábricas están cerradas y no les sirven materiales. No nos vale esa excusa. Tenían que haber acabado el 26 de julio. Son unos impresentables", ha afirmado Grimalt, que ha planteado que estudiarán posibles penalizaciones a la mercantil adjudicataria. "Lo que es una pena es que no podamos vetarla en los concursos del ayuntamiento".

El alcalde ha admitido que queda "mucho por hacer". "Les hemos exigido que trabajen hoy, mañana e incluso el domingo", ha añadido Grimalt, que espera que el lunes las obras hayan dado un cambio radical. "Y a partir del lunes que trabajen de 4 a 7 de la mañana si hace falta".

Ha afirmado incluso que detectaron que el último peldaño de una reformadas escaleras era más alto que los otros. "Es una anécdota, pero aquello era una chapuza total".

El munícipe ha agradecido públicamente el trabajo que están haciendo el personal de limpieza y el municipal. "Ellos sí están haciendo un esfuerzo sobrehumano para que el lunes puedan entrar los alumnos".