Dénia defiende que ha subido de 24.000 a 60.000 € el coste del rescate de los animales

Volver a empezar. El equipo de gobierno de Dénia anunció ayer que volverá a convocar el concurso de rescate de animales abandonados y que revisará los pliegos de condiciones de un contrato que la protectora Apad no ha podido conseguir al incumplir muchos de los puntos recogidos en él.

Tal y como desveló Levante-EMV hace unos días, la protectora que presta el servicio en la actualidad no ha podido cumplir todas las exigencias del contrato y ayer el concejal de Hacienda y Contratación de Dénia, Paco Roselló, fue muy rotundo al afirmar que el informe de los técnicos a la propuesta de Apad «era demoledor». Pero, el edil se refirió a una parte en la que la protectora no se comprometía, «no podemos consentir que los trabajadores de las concesionarias no estén de alta».

Una afirmación que basaba en que en su oferta la asociación no podía mandar al consistorio mensualmente las nóminas de los empleados. En su contraoferta la protectora indicaba que si el ayuntamiento quería las nóminas debía pedirlas a la gestoría.

Roselló defendió además que el ayuntamiento había incrementado el precio del contrato según el estudio de costes que se había elaborado, desde 24.000 a 60.000 euros anuales y rechazó las exigencias de mayor cuantía que también hacía la protectora.

Obligaciones mínimas

Mientras, el concejal de Seguridad, Javier Scotto criticó que la protectora no pudiera asumir algunas de las condiciones del pliego, y aseguró que la asociación trabaja en el «oscurantismo y no rendir cuentas del servicio que presta». El edil destacó que las exigencias del contrato que Apad no quiere cumplir por «la excesiva carga administrativa» son unas «obligaciones mínimas» de una relación con cualquier entidad pública. Y concluyó que la asociación «no cuenta con unos servicios de gestión administrativa adecuados para el prestar el servicio» de rescate de animales.

Scotto se refirió a algunos de los aspectos y destacó que Apad no veía posible hacer «una ficha por cada animal que era rescatado o de aquellos se dan en adopción» y continuó «hay que saber como se realiza la donación, a quien y en qué condiciones se hace».