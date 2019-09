"He perdido 16.000 euros en verano por las obras de la avenida Ultramar"

Los vecinos y empresarios de la zona de la avenida de Ultramar de Xàbia afrontan un nuevo puerto de montaña en el calvario en que se ha convertido las obras de reforma de la avenida. Unos trabajos que dejarán la calle más amable, pero, unos trabajos que se han prolongado mucho más de lo previsto y van camino de 11 meses.

Esta semana los operarios han vuelto a la zona tras un parón obligatorio durante el mes de agosto, mes turístico por excelencia y mes de plena ocupación en Xàbia y en concreto en esta avenida llena de segundas residencias. Pero con una diferencia a los 10 meses anteriores de obras, el Ayuntamiento ha concedido a la empresa constructora una petición que hizo desde el primer día, cerrarla al tráfico. El cierre será durante tres semanas, con el compromiso al parecer, de concluirlos. En plazos ya se ha excedido con creces, ya que debió terminarlas antes del verano.

En la zona los nervios y la desesperación está al orden del día. Ayer Levante-EMV se acercó a conversar con uno de los propietarios de los negocios que hay en esa avenida, en la parte más próxima al Arenal. Miguel, que regenta una peluquería, salón de maquillaje y masajes, con rotundidad reconoció que ha perdido «16.000 euros solo entre los meses de julio y agosto». Este empresario se lamentó que las obras «han provocado que por aquí no pase nadie» y haya perdido «el cliente circunstancial» de esos meses de máxima afluencia.

Miguel aseguró que se encuentra «desamparado» tras once meses de obras frente a su negocio, ya que la ejecución de los mismos ha sido «caótica». Y comentó que el Ayuntamiento no les ha informado previamente de los trabajos a realizar, o del calendario previsto para su ejecución.

Su peluquería se ha convertido en el centro neurálgico de las críticas por la obra «aquí ha venido mucha gente a quejarse», pero este empresario reconoció que al final solo él se ha quejado «nadie más ha querido decir nada». Según indicó «ha habido varios accidentes de peatones y vecinos que iba por la acera nueva y se han tropezado con una especie de cajas de huevo que han puesto en el pavimento».

Mercedes otra vecina afectada de la zona apostó por «poner un carril bici en vez de esas cajas de huevo que son un peligro que se van a llenar de matojos y hierbajos». Mientras, otro vecino mostró su enfado por el corte de la vía y la supresión del servicio de autobús, así como la retirada de los contenedores de recogida de basura.

Más obras

Junto a las de la avenida Ultramar, el Ayuntamiento ha anunciado el comienzo esta semana de otras cinco obras por importe de 450.000 euros.

Son tres en diferentes calles de la segunda línea de la playa del Arenal, otra permitirá reutilizar el agua de la depuradora que presta servicio en la urbanización La Guardia y otra para concluir las aceras de la calle Calderón.