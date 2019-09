Cae el 'abuelo de la coca' y 3 familiares por distribuir droga en Els Poblets y El Verger

La Guardia Civil ha detenido en Els Poblets (Alicante) al conocido como "el abuelo de la coca" y otros familiares --en concreto, su mujer, su hija y su yerno-- por presuntamente formar un grupo criminal organizado y coordinado que distribuía droga en el área de Els Poblets y El Verger.

La investigación comenzó a finales de 2018, cuando la Guardia Civil de El Verger tuvo conocimiento de la posible comisión de un delito de tráfico de drogas por parte de un vecino de Els Poblets.

Los agentes del Equipo ROCA de la Compañía de Calp y efectivos del Área de Investigación de la Guardia Civil de El Verger se hicieron cargo de las diligencias.

El "abuelo de la coca" --conocido así por su avanzada edad--, disponía de una amplia cartera de clientes-consumidores, de todas las edades (más de cien personas) que, prácticamente a diario, quedaban con él para comprarle alguna dosis de cocaína.

El investigado frecuentaba los bares de estos dos municipios, utilizando los propios establecimientos como lugar de encuentro con sus clientes, realizando allí mismo los pases de droga. Otras veces, utilizaba su propio domicilio, ubicado a las afueras de Els Poblets, por lo que era habitual observar una ida y venida de vehículos en la zona o, incluso también, se citaba en los aparcamientos de los diferentes supermercados de las inmediaciones, detalla el Instituto Armado.

Igualmente, se valía de su esposa, su hija y su yerno para que llevasen a cabo los pases de droga, si él mismo no podía hacerlo. Estas dos últimas personas eran las encargadas de reclamar las posibles deudas de droga contraídas por los clientes, algo habitual en este tipo de "negocios", para lo cual no dudaban en intimidar a aquellos que no les pagaban, amenazándoles incluso con enviarles a terceras personas, quienes les causarían "lesiones importantes".



Se creía "intocable"

Gracias a la investigación, se ha podido saber que el cabecilla del grupo criminal familiar llevaba años lucrándose con la venta de cocaína, hecho por el que tenía una clientela afianzada y que, según sus compradores, se creía "intocable".

Finalmente, el día 29 de agosto de procedió al registro domiciliario del clan familiar, sito en Els Poblets encontrando en la vivienda tanto cocaína como marihuana y procediendo a la detención, en esta primera fase, del matrimonio. En la segunda fase, llevada a cabo el 15 de septiembre, se detuvo a la hija y al yerno.

Los detenidos son cuatro españoles, dos hombres de 61 y 33 años y dos mujeres de 55 y 37 años. Ya han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial, quien ha decretado el ingreso en prisión provisional sin fianza para el cabecilla del grupo, quedando en libertad provisional los tres detenidos restantes.