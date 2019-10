El PP de Teulada denuncia que el gobierno local ha "enchufado" a la esposa del concejal de licencias

El PP de Teulada-Moraira ha acusado en un comunicado al actual gobierno local (Compromís, PSPV y dos ediles no adscritos) de convertir el ayuntamiento en "una agencia de colocación". Afirma que el pacto primero colocó como asesor a un integrante de la lista de Ciudadanos. Y ahora, sostienen los populares, ha entrado la número tres de la lista, que es además la esposa del candidato y ahora edil no adscrito, Adrián Ruiz. "Los candidatos de Ciudadanos consiguen con enchufes lo que no les dieron las urnas", denuncia el PP.

La oposición precisa que la nueva contratada hará de asesora en el área que tramita y concede las licencias. El concejal que la dirige es su marido. "La gestión de una concejalía tan importante queda en casa: la esposa informa y el marido firma los permisos a la vez que suman a los 2.700 euros del sueldo del concejal la retribución de su esposa". "¿Lo podemos llamar enchufismo? ¿Amiguismo?", se preguntan los populares, que aseguran que esta situación "no tiene precedentes en el ayuntamiento".