Vecinos de un barrio de Ondara boicotean las obras del centro de día y agreden al encargado

Un proyecto tan sosegado como es el de un centro de día para personas mayores tiene de uñas a una parte de los vecinos del barrio de Tossals de Ondara. No lo quieren. Sin embargo, no llegaron a presentar alegaciones cuando la Diputación de Alicante licitó las obras (se contrataron por 402.000 euros) ni cuando el ayuntamiento adaptó el uso de la parcela a dotacional social (antes era cultural-eductiva). El alcalde, José Ramiro, del PSPV, ha repasado todos los trámites que ha seguido el proyecto y no hay ni asomo de ilegalidad. Todo se aprobó en pleno, contó con informes positivos y con los preceptivos dictámenes de las conselleries.

Las obras comenzaron la pasada semana y desatarse un conflicto que sube en voltaje. De hecho, el alcalde ha desvelado que los vecinos contrarios al centro de día han entrado en las obras a boicotearlas. Han arrancado piquetas y borrado las marcas. También ha indicado que el encargado de las obras sufrió una agresión. Un vecino que irrumpió en las obras le propinó un puñetazo en el pecho. La policía local levantó acta del ataque y el agresor está incluso identificado.

Ramiro ha explicado que los vecinos primeros colocaron pancartas, luego pintaron el cartel de la obra y más tarde tiraron todas las vallas. Luego ya irrumpieron en las obras y las boicotearon y se produjo la agresión. "Y estos últimos hechos ya los tenemos uqe condenar rotundamente. El centro de día es un proyecto anhelado durante años por la población, se ha aprobó de forma unánime y es un servicio público para nuestros mayores", ha indicado.

El alcalde ha revelado que la empresa ha trasladado a la Diputación de Alicante que incluso se plantea si puede seguir adelante con las obras en las actuales condiciones de presión vecinal. Ha afirmado que ya se han tomado medidas policiales para garantizar que los trabajos se llevan a cabo. "Es un proyecto de interés público. Los actos vandálicos no van a doblar la voluntad del pueblo", ha señalado Ramiro.

Los vecinos de este barrio también rechazan otro proyecto municipal que se realizará en esta zona de Tossals, el del parque de calistenia y el circuito de pumptrack (es para bicis BMX y patines y patinetes). En este caso, si está en exposición pública y la asociación vecinal de este barrio sí ha presentado una alegación. Con todo, este proyecto es el más votado de los presupuestos participativos y, por tanto, cuenta con un amplio respaldo ciudadano.