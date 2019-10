El auditorio de Teulada, infrautilizado al carecer de plan de evacuación

El auditorio de Teulada-Moraira, diseñado por el prestigioso arquitecto Francisco Mangado y que se ha convertido en el gran espacio cultural de la Marina Alta, lleva 8 años con una licencia de apertura provisional. No se puede conceder la definitiva ya que carece de plan de evacuación y de emergencias. Lo desveló la concejala de Urbanismo, Vicen Ferrando, en la asamblea en la que el nuevo gobierno local (Compromís, PSPV y dos ediles no adscritos) rindió cuentas a los vecinos tras sus primeros cien días de vértigo (de gobierno).

Ferrando dijo que siempre le había sorprendido que este auditorio, «el mejor de la comarca», estuviera «infrautilizado». Y explicó que ha descubierto por qué no se pueden usar las dos salas a la vez ni abrir el bar. No tiene licencia de apertura definitiva, dado que «no se cumplen las medidas de evacuación». El auditorio se inauguró en 2011.

Pero la edil aludió a otros «desastres urbanísticos». Dijo que el polígono lleva 8 años paralizado y anunció que la próxima semana mantendrá una reunión con los propietarios para reactivarlo. «Grandes empresas de Teulada-Moraira se han tenido que ir fuera». También avanzó que el gobierno local va a intentar solucionar la situación del supermercado ahora clausurado (lo ordenaba una sentencia firme) y cuyo aparcamiento está sobre un barranco. «Si no se puede resolver, intentaremos que no repercuta en el pueblo», afirmó la concejala en alusión a que hay que evitar que al ayuntamiento le toque pagar indemnizaciones millonarias.

Ferrando dijo que la herencia urbanística que ha dejado el PP es «muy problemática». La económica no le va a la zaga. La alcaldesa y edil de Hacienda, Rosa Vila, admitió que ahora mismo no sabe cuántas facturas no se van a poder pagar. El PP no aprobó presupuesto y las partidas están agotadas. Además, Vila dijo que han hallado numerosas facturas en los cajones. Dos de ellas, que suman 32.652 euros, son de telefonía. La alcaldesa admitió que la compañía les ha amenazado con cortarles la línea.