El alcalde de Xàbia carga contra las leyes del gasto y de contratos: "Son trampas que castigan a los ayuntamientos"

El alcalde de Xàbia, José Chulvi, del PSPV, ha subido hoy el tono reivindicativo en el acto institucional de entrega de los premios 9 d'Octubre Vila de Xàbia. Ha cargado contra las leyes que "castigan a los ayuntamientos a no poder gastar su dinero, a no atender como toca a las personas y a no prestar los servicios tan bien como tocaría". Se refería a las Leyes de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y de Contratos, que ha calificado de "trampas legislativas". "Son unas normas absurdas que nos maltratan cada día". El gobierno central, ha afirmado, "hizo el pecado" de gastar en exceso y "a nosotros nos toca la penitencia".

Chulvi también ha deslizado que la querella por prevaricación que contra él ha presentado el empresario que pretende construir un restaurante en la última parcela virgen de primera línea del Segon Muntanyar es "un intento de coacción". Ha dicho que se ha utilizado a la justicia y a los medios de comunicación para "perjudicar a las personas".

El munícipe ha citado el verso de Jordi de Sant Jordi "desert d'amics, de béns e de senyor" (del poema "El presoner") para describir el sentimiento que tienen hoy los valencianos. "Somos prisioneros de una situación financiera insoportable", ha dicho. Ha subrayado que es urgente que el Estado corrija la falta de financiación. "Ese acto de justicia lo significa todo: hospitales, educación, comunicaciones, la competitividad de las empresas, la ayuda a las familias, el comedor de los niños, el futuro del campo y el mar, la seguridad de los pueblos o el acceso a la cultura".

El alcalde ha marcado como prioridades de este mandato facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y mayores; la reindustrialización, la revitalización del sector primario y la apuesta por la economía del conocimiento, y hacer frente a la emergencia climática con políticas locales de defensa del medio ambiente y el paisaje.

Los premios "9 d'Octubre Vila de Xàbia" han sido, en el apartado de solidaridad, para la asociación Aspanion de familias con niños con cáncer y, en los valores cívicos, para Isabel Martí Chulià, la gran difusora y preservadora del patromonio de las danzas y la música tradicional en la Marina Alta. En la fotografía, el alcalde junto a los concejales y los premiados.