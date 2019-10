El gobierno de Xàbia (PSPV) salva la reprobación de su concejala de Urbanismo

La primera reprobación que se vota en el pleno de Xàbia ha acabado en aclamación de la concejala Isabel Bolufer, del PSPV y responsable de Urbanismo, a la que la oposición (PP, Compromís, Ciudadanos y Ciudadanos por Jávea) había puesto en el disparadero. Por mucho que los portavoces de la oposición se han empeñado en subrayar que la reprobación respondía a la mala gestión en el asunto de la licencia para un restaurante en la última parcela virgen del litoral del Segon Muntanyar, tanto la propia Bolufer como el alcalde, José Chulvi, han insistido en que se quería hacer "escarnio" de una concejala con una dilatada e "impecable" trayectoria (estuvo en la legislatura de 1983 y regresó a la política en la de 2015). Chulvi ha hecho una encendida defensa de la concejala. "Es una persona íntegra, honesta y trabajadora", ha dicho el alcalde, que ha recalcado que todas sus decisiones han estado avaladas por los informes técnicos y jurídicos.

El gobierno local, del PSPV, ha hecho valer su mayoría absoluta para tumbar la reprobación. La portavoz del PP, Rosa Cardona, ha indicado que el error en la licencia para construir un restaurante en el Segon Muntanyar revelaba el "descontrol" en el departamento de Urbanismo. Bolufer ha enumerado los expedientes de infracción, las multas y las órdenes de demolición dictadas por el departamento desde que ella está al frente. "Antes no se ponía ni una sola multa. Ahora se vigila la disciplina urbanística", ha afirmado.

Los ediles y militantes socialistas han mostrado su apoyo a Bolufer. Uno a uno se han fundido en una abrazo con la edil tras el pleno. El propio alcalde ha abrazado a su concejala. "Hoy hemos puestos en valor la gran labor de Isabel", ha remarcado.

Pero lo de la reprobación era más fuego de artificio que otra cosa. La sustancia estaba en el margen que tiene todavía el ayuntamiento para anular la licencia. El primer expediente de lesividad caducó sin que el consistorio iniciara el contencioso-administrativo. El alcalde ha revelado que se ha incoado un segundo expediente de lesividad y que está pendiente de que se responsa a las alegaciones presentadas por los vecinos. Respecto a la querella por prevaricación que contra él, la edil de Urbanismo y tres técnicos ha presentado el promotor de las obras del restaurante, ha asegurado que todavía no han recibido ninguna notificación. La denuncia es por abrir expediente para paralizar los trabajos.

La portavoz del PP ha pronosticado que el ayuntamiento se verá abocado a dar este permiso. Ha advertido de que este segundo expediente de lesividad ya no tiene sentido dado que no está en vigor la suspensión de licencias acordada al aprobar inicialmente el nuevo plan estructural (ese marco no permitía las obras del restaurante). Ahora, ha indicado, se ha vuelto al PGOU de 1990 y las obras que se están llevando a cabo son "compatibles". En la misma línea, se han expresado la abogada del promotor, que ha asistido al pleno. Ha dicho que ahora mismo sólo hay una pregunta posible: "¿Si la licencia es compatible con el planeamiento urbanístico en vigor?". Ella misma se ha respondido que sí lo es.

La edil Rosa Cardona también ha revelado que en el expediente ya figura un informe sin firma que sostiene que el ayuntamiento debe levantar las medidas cautelares y aceptar que la licencia es legal.

El pleno no ha servido para dar respuesta a estas preguntas. También ha asistido la abogada de los vecinos que se oponen a que se construya en esta última parcela virgen del Segon Muntanyar.