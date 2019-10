Muriel Villanueva guanya el II Premi de narrativa infantil-juvenil en valencià Ciutat de Dénia

L'autora valenciana Muriel Villanueva Perarnau és la guanyadora de la segona edició del Premi de narrativa infantil-juvenil en valencià Ciutat de Dénia 2019 amb l'obra "L'illa infinita". El premi està dotat amb 3.000 euros i la publicació de l'obra guanyadora en Andana Editorial.

"L'illa infinita" és un conte que ens parla de la importància de la família i l'amistat i de conèixer les nostres arrels. La xiqueta Lluna i la seua iaia són les protagonistes d'aquesta tendra, trista i bonica història.

El lliurament del premi, que incloïa la presentació del treball guanyador publicat per l'editorial Andana, ha tingut lloc este migdia en el Centre Social de Dénia amb presència de l'alcalde, Vicent Grimalt, el regidor de Cultura, Raúl García de la Reina i representants de l'editorial.

Muriel Villanueva i Perarnau (València, 1976) és escriptora. Llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat de Barcelona i diplomada en Educació Musical per la Universitat de València, fou professora de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès entre 2006 i 2014. Actualment col·labora com a professora d'escriptura amb diverses entitats.

Villanueva és autora de diverses novel·les, llibres de contes, llibres de narrativa infantil i juvenil, relats breus i poesia. Ha estat guardonada amb diversos premis, sobretot per la seua novel·la curta La gatera.

L'obra guanyadora ha estat seleccionada d'entre els 19 treballs presentats a esta edició del premi per un jurat integrat per Francesc Gisbert, expert en literatura infantil i juvenil; Jovi Lozano Seser, representant de la MACMA i escriptor; Llúcia Signes Mata, tècnica de la Biblioteca Pública Municipal de Dénia que coordina el premi; Ricard Peris, representant d'Andana editorial; Mar Reus Bas, tècnica de l'Oficina de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de Dénia i Llúcia Casanova, representant d'Andana editorial.