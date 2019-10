Calp sanciona con 6.500 euros a la empresa que baliza sus playas

Al Ayuntamiento de Calp, gobernado por PP y Ciudadanos, ya no le tiembla el pulso a la hora de sancionar a las empresas concesionarias. Ahora multará con 6.502 euros a la firma del servicio de balizamiento. El departamento de Playas ha emitido un informe en el que advierte de que la mercantil incumplió la obligación de señalizar con carteles los canales de navegación (motos acuáticas) y deportes náuticos, no puso en marcha la zona de baño adaptado y no reparó de inmediato las balizas que desplazó el temporal de finales de julio.