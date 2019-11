Sofocan un incendio en el mirador de gran valor natural de la Cala Blanca de Xàbia

El fuego ha dado otro tremendo susto esta noche. A las 21 horas, se ha desatado un incendio en el mirador de gran valor natural de la Cala Blanca de Xàbia. Afectaba a la pinada costera que atraviesa una senda que conecta los dos miradores que se asoman a este bello litoral. La respuesta del dispositivo de extinción ha sido inmediata. Han acudido los bomberos del parque de Dénia, Protección Civil y los bomberos voluntarios de Balcón al Mar, así como la Policía Local. Se han apresurado en luchar contra las llamas y en evitar que prendieran en los setos de los chalés de primera línea.

El incendio todavía no está extinguido. De hecho, quedan rescoldos. Pero ya no hay llama. Hasta mañana no se podrá comprobar el posible daño paisajístico.En cualquier caso, la rápida extinción ha salvado uno de los enclaves litorales más valiosos del territorio valenciano.

Este es el tercer incendio que se declara en la Marina Alta en las últimas 24 horas tras el de ayer de Jesús Pobre, que afectó a terrenos del PORN del Montgó, y el de la planta de residuos verdes de Dénia, que todavía sigue activo.