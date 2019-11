Vox tampoco respeta en Calp el silencio por las víctimas de violencia machista

El líder de Vox en Calp, Salvador Ferrer Jorro, y un militante de este partido de ultraderecha, Iñaki Gómez, sentados ayer en primera fila en el pleno de Calp, no respetaron el minuto de silencio que guardó toda la corporación y el público para condenar los últimos asesinatos de violencia machista. Todos se pusieron en pie. Pero Salvador Ferrer e Iñaki Gómez se quedaron arrellanados en sus butacas. No se inmutaron. Esa actitud de menosprecio ya ha merecido la censura pública en otros ayuntamientos como el de Dénia, donde el líder de la ultraderecha, Felix Redondo, que asiste como público a las sesiones, también se queda repantingado y no respeta este acto de repulsa a la violencia machista y de solidaridad con las víctimas.

El pleno de Calp de ayer abordó precisamente la tragedia de la violencia machista. El PSPV llevó una moción sobre el Día Internacional contra la Violencia de Género que incidía en seguir combatiendo el machismo, en educar en igualdad y valores y en tomar medidas efectivas para proteger a las mujeres. La moción se aprobó por unanimidad. Mientras, la edil de Igualdad, Noelia Císcar, adelantó los actos previstos para el próximo 25 de noviembre.

Los portavoces de Compromís y Ciudadanos, Ximo Perles y Juan Manuel del Pino, afearon a los militantes de Vox que no respetaran el minuto de silencio. "Estoy dispuesto a hablar con ellos sobre la ley de violencia de género, pero lo que no tiene discusión posible es la condena a los asesinatos y la solidaridad con las víctimas", ha explicado hoy a Levante-EMV Ximo Perles.