Más de cien voluntarios se lanzan a limpiar el Montgó en Xàbia

El llamamiento de la asociación de residenes del Montgó de Xàbia ha surtido efecto. Unos 120 voluntarios se han sumado a la convocatoria de "clean up Montgó", lanzada por el colectivo para retirar la basura que está desperdigada junto a los caminos de la falda de esta montaña y en las zonas verdes. Los voluntarios también están limpiando las cunetas de la carretera de Xàbia a Jesús Pobre. No se imaginaban que hubiera tantos residuos. Están encontrando sobre todo plásticos, latas, colillas, botellas de vidrio, escombros y trozos de corcho blanco (poliestireno). También advierten de que han hallado bolsas de basura doméstica que los incívicos no se han molestado en llevar a los contenedores, sino que las han tirado junto a los viales.

Los voluntarios, todos ellos residentes extranjeros que han decidido venirse a vivir a Xàbia y, en concreto, a la ladera del Montgó, insisten en que es una lástima que un entorno tan bello y de gran riqueza natural (linda con el parque natural del Montgó) esconda gran cantidad de residuos. Afirman que todavía hace falta "mucha concienciación y educación". También insisten en que esta basura acrecienta el riesgo de incendio forestal. Se han dividido en grupos y dedicarán toda la mañana a limpiar la falda del Montgó. Colocarán carteles para concienciar. A mediodía, se reunirán y harán recuento de toda la basura recogida.