Expulsan de España a un vecino con pareja de hecho y empadronado en Dénia

A Pedro Luis Mellizo, un vecino de Dénia de 34 años de nacionalidad colombiana, lo detuvo la policía el pasado 3 de junio por no llevar documentación. Los agentes lo trasladaron al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en València. A finales de julio y «de un día para otro», según denuncia su compañero, Joaquín Gutiérrez, lo expulsaron de España. «Lo subieron a un avión militar con 15 policías y otros ocho expulsados. Aterrizaron en Bogotá y allí lo abandonaron sin documentación y a su suerte. Y es en Colombia donde no tiene arraigo. Su vida está aquí y no puede volver», afirmó ayer Joaquín, quien muestra los documentos que acreditarían que su pareja tiene su residencia legal en Dénia y está plenamente integrado.

«Estamos desesperados. Él quiere volver como sea. Y yo estoy con abogados haciendo todo lo que puedo. Nunca lo debieron echar. Somos pareja de hecho. Tiene derecho a la residencia. Ahora estoy preparando una carta para pedir ayuda al Defensor del Pueblo», avanzó Joaquín.

Pedro Luis se empadronó en Dénia el 24 de agosto de 2017. El pasado 27 de diciembre firmaron él y Joaquín ante notario la constitución de la pareja de hecho. El 17 de enero registraron la primera solicitud de inscripción en el registro de uniones de hecho. Esos certificados los presentó Joaquín para demostrar el arraigo de su pareja. Pero la maquinaria de Extranjería siguió adelante y no hubo forma de parar la expulsión.

Además, el 14 de junio la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas inscribió en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana la unión de Pedro Luis y Joaquín. En ese momento, el primero estaba interno en el CIE de Zapadores. La resolución tiene fecha de salida del 8 de julio. Joaquín no la recibió hasta el 3 de agosto. Pocos días antes a su pareja la habían subido a un avión con destino a Colombia.

Ahora ambos están atrapados en un callejón burocrático al que no le ven la salida. Joaquín presentó un recurso en la oficina de Extranjería de Alicante para que se revocase la expulsión. Se puede consultar su estado por internet. Le salía que estaba «confirmado», es decir, que se había aceptado. Pero la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, le contestó este 5 de noviembre que el recurso no se ha admitido. La indica que la anulación de un acto como éste sólo puede iniciarse de oficio y no a solicitud del interesado.

«Ahora estamos en el limbo. Nos queda esperar al 20 de febrero que tenemos el juicio en València para intentar que se anule la expulsión y Pedro Luis pueda volver a Dénia, que es donde tiene su vida», advirtió su compañero, que desveló que, para intentar quedarse en España, su pareja incluso llegó a pedir asilo político. «Lo hizo ya como último recurso. Allí, en Colombia, la vida es muy dura. No quería volver. Está integrado aquí. Se ha cometido una injusticia al echarlo de España pese a que demostramos que tiene derecho a la residencia dado que tiene una pareja de hecho española».