Dénia cifra en 1,2 millones los daños causados por el temporal Gloria

El desastre ya tiene cifra en Dénia. El alcalde, Vicent Grimalt, ha revelado esta mañana que la borrasca Gloria ha causado en el municipio daños que ascienden a 1.240.000 euros. El grueso se centra en las playas. El estropicio asciende allí a 827.000 euros. El concejal de Playas, Pepe Doménec, ya ha avanzado que las infraestructuras de lavapiés no estarán reparadas para Pascua. "Con suerte estarán en verano", ha dicho. Pasarelas y lavapiés han quedado arrasados.

Mientras, la recogida de la basura que ha escupido el temporal sube a 40.000 euros. "El mar nos devuelve lo que le arrojamos", ha dicho el alcalde.

El temporal ha destruido la pasarela de madera que hace años (entonces gobernaba el PP en Dénia) se colocó en la playa de les Albaranes. El consistorio ya tuvo que abonar una multa a Costas, ya que se puso encima de las dunas. Tanto el alcalde como el edil de Playas han afirmado que esa pasarela no se va a reparar. Grimalt ha precisado que Dénia no tiene más paseo marítimo que el de les Rotes, que no ha sufrido graves daños. Lo más parecido es esa pasarela ilegal. "No la vamos a reponer", ha afirmado.

Sobre la devastación en la playa de les Deveses, donde el temporal ha derribado casas (en la imagen), el munícipe ha afirmado que el proyecto de regeneración de este litoral, que está en regresión y pierde constantemente la arena que se vierte, está "avanzado". "Las propiedades afectadas están allí prácticamente dentro del mar. El ayuntamiento no puede actuar. Ha de ser Costas. Un próximo temporal, aunque no sea Gloria ni tan fuerte y se llame Paquita, también causará daños en esas viviendas", ha indicado.