Dénia difunde las normas de los vehículos de movilidad personal

El auge que ha experimentado en los últimos años la utilización de los nuevos vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos, plataformas de una o dos ruedas, segways o bicicletas con carro, entre otros) para los desplazamientos urbanos y la necesidad de regular estos medios de transporte y garantizar su convivencia con el resto de usuarios de las vías públicas llevó al Ajuntament de Dénia a aprobar en el pleno de julio de 2019 la modificación de la ordenanza municipal de tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial para incorporar la normativa relativa a este tipo de vehículos.

La modificación de la ordenanza se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante al 30 de enero y entrará en vigor el próximo 20 de febrero.

Llevada a cabo toda la tramitación, ha llegado el momento de que la gente esté informada y sepa cómo hay que moverse con los vehículos de movilidad personal (VMP) y por dónde. Para ello, durante todo este mes de febrero, la Concejalía de Protección Ciudadana y la Policía Local de Dénia van a llevar a cabo una campaña basada en diferentes líneas de acción que hoy ha desgranado el concejal del área, Javier Scotto.

En primer lugar, se ha informado de la normativa relativa a los VMP a la plantilla de la Policía Local para que, a su vez, puedan instruir a la ciudadanía desde los puntos informativos que, a partir de la semana que viene, se instalarán en diferentes puntos de la ciudad coincidiendo con citas que congreguen a un buen número de público, como el mercado de frutas y verduras de los viernes.

Por otra parte, hoy comienza el buzoneo en domicilios de 15.000 ejemplares del folleto informativo que ha editado la concejalía en castellano, valenciano e inglés.

El folleto incluye la tipología de los vehículos de movilidad personal (A, B y C), junto a los requisitos para conducirlos y las vías por las que pueden circular. Se ofrece, además, otra información que Scotto considera fundamental para acabar con posibles confusiones entre los usuarios: qué vehículos no son considerados VMP, como es el caso de los skates, que tienen la categoría de juguetes y, por tanto, pueden circular por las aceras; los vehículos para personas con diversidad funcional, que tienen la misma consideración que los peatones y también pueden circular por las aceras; las bicicletas, sean o no eléctricas; y los ciclomotores eléctricos, clase L1e, que deben estar matriculados y solo pueden circular por calles transitables para vehículos motorizados.

La publicación informativa también se ha puesto a disposición de los propietarios de establecimientos de venta y alquiler de VMP, que pueden pasar a recogerla por la Jefatura de Policía Local para distribuirla en sus comercios. Otros 3.000 ejemplares serán distribuidos por las instalaciones municipales y los soportes publicitarios institucionales (mupis) repartidos por la ciudad exhibirán también la cartelería de la campaña. Esta también llegará a los institutos de secundaria de la ciudad "para que todos los jóvenes conozcan la información de primera mano", ha añadido Scotto. Asimismo, el folleto informativo estará a disposición de la ciudadanía en las páginas web del Ajuntament de Dénia y de la Policía Local de Dénia, desde donde se puede descargar.

Para finalizar, el concejal de Protección Ciudadana ha invitado a todas las personas interesadas en la temática a asistir este jueves, 6 de febrero, a las 19.30 horas, en la Casa municipal de Cultura, a una sesión informativa sobre los vehículos de movilidad personal y su regulación, en la que también podrán plantear sus dudas y preguntas.

En base a los resultados obtenidos, la concejalía se planteará lanzarla de nuevo en verano, dirigida, esta vez, a propietarios de segundas residencias y turistas que nos visitan.