Dénia pone orden en el caos de patinetes eléctricos, "segway", bicis taxi y las de mercancías

Dénia pone orden en la jungla de la nueva movilidad urbana. Los patinetes eléctricos han revolucionado la manera de ir de aquí para allá. Obligan a hacer «pedagogía» (expresión utilizada ayer por el concejal de Protección Ciudadana y de Policía Local, Javier Scotto) y también a incluir nuevas normativas -y sanciones- en la ordenanza de tráfico. En Dénia, el próximo 20 de febrero ya entrarán en vigor los cambios que regulan por dónde pueden circular los vehículos de movilidad personal. La nueva ordenanza también establece multas de 80 euros para infracciones como la de no llevar casco cuando se «pilota» un patinete eléctrico, cuando los segway irrumpen en las aceras o cuando una bici taxi (vehículo que aún no se ha visto por las calles de Dénia, pero que está al caer) no cuente con luz posterior roja y blanca delantera.

La nueva movilidad es compleja. De ahí que el Ayuntamiento de Dénia, antes de empezar a poner multas, haya lanzado una campaña para dejar claro qué son los vehículos de movilidad personal y las reglas de circulación a las que están sometidos. Scotto anunció ayer que se repartirán nada menos que 15.000 dípticos que arrojan luz sobre una nueva forma de desplazarse que, dado que es eléctrica y, por tanto, sostenible, los ayuntamientos apoyan. «Es una alternativa al uso del coche, pero es necesario que los ciudadanos sepan que hay una regulación específica», indicó Scotto.

La campaña aclara que no son vehículos de movilidad personal los monopatines (son juguetes y se puede ir con ellos por las aceras), ni las sillas eléctricas para personas con diversidad funcional (tienen el mismo tratamiento que un peatón), ni los ciclomotores eléctricos (deben ir por la calzada y estar matriculados), ni las bicicletas de siempre y las eléctricas (tampoco pueden subirse a las aceras, pero sí circular por las calles peatonales).

Luego, entre los vehículos de movilidad personal, están los que no superan los 20 km/h. Son plataformas de una y dos ruedas y patinetes eléctricos (los que se va de pie). Es obligatorio el casco y pueden ir por carriles bici segregados y zonas peatonales con anchura igual o superior a 5 metros.

Luego están los segway y los patinetes eléctricos, que no pueden rebasar los 30 km/h. Sus usuarios deben llevar casco, contar con seguro y equiparlos con luces y timbre. También deben ser mayores de edad. Pueden ir por carriles bici no segregados (los que forman parte de la calzada) y por el arcén, pero siempre en fila de a uno.

Y el tercer tipo de vehículos de movilidad personal, los que no deben pasar de 45 km/h, son las bicicletas para llevar mercancías, los bici taxis y las bicicletas con carro. Las primeras, las de mercancías, sí han llegado ya a Dénia. Bici taxis todavía no se han visto. Al tiempo. Además, al paso (más que paso sobre ruedas) que va la nueva movilidad, también irrumpirán nuevos chismes.