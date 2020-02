Una madre denuncia a un maestro de Xaló por causar lesiones a su hijo de 11 años

Una madre de Xaló denunció ayer ante la Guardia Civil que el maestro de inglés del colegio público Verge Pobre había causado lesiones a su hijo de 11 años al cogerlo del brazo y tirar de él para sacarlo del aula. El menor, según consta en la denuncia, al ser arrastrado por el docente, se golpeó con una silla y una mesa de la clase.

La madre, J. Q. J., acudió a mediodía a recoger a sus hijos al centro educativo. Explicó a este diario que el niño salió llorando y corrió a abrazarla. Ella le preguntó que qué le pasaba y el menor le contestó que el profesor le había pegado. La madre aseguró que los compañeros de clase corroboraron lo que su hijo le contaba entre sollozos y lágrimas.

En la denuncia, consta que el menor empezó a cantar en mitad de la clase de inglés y fue entonces cuando el maestro lo cogió del brazo para sacarlo a la fuerza del aula.

La madre lo llevó al centro de salud. «Se quejaba de dolor en las costillas, del golpe que se había dado con una silla en la cabeza y de que el maestro lo había cogido de las manos», relató J. Q. J, que luego entregó el parte de lesiones a los agentes de la Guardia Civil.

También acudió a pedir explicaciones al maestro de inglés. «Me dijo: 'si quiere, le pido disculpas'. Nada más», afirmó la progenitora, que lamentó que los responsables del colegio no se preocuparan siquiera por preguntarle qué había pasado.

Este diario contactó ayer con el centro Verge Pobra. Las fuentes del colegio consultadas indicaron que se ha seguido el cauce habitual para este tipo de denuncias y que «la supuesta agresión» se está investigando.

La madre ya no llevó a su hijo a la escuela por la tarde. Afirmó que el menor tenía miedo de volver a clase y se había quedado en casa con su abuela. «Está muy afectado. Lo he dejado llorando», dijo. Ella fue al centro a llevar a su otra hija. «Sus compañeros de clase han venido corriendo a preguntarme cómo estaba. No sé si mañana (por hoy) podrá volver ya al cole».