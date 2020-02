El cabo de Sant Antoni de Xàbia, cerrado por el rodaje de una nueva serie de Movistar

El rodaje de la nueva serie 'Paraíso' --un proyecto de Movistar+ en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio)-- ha llegado hoy al cabo de Sant Antoni de Xàbia. El acceso al mirador y al faro está cerrado. No se puede ir más allá del merendero. El equipo de 'Paraíso' grabará durante todo el día en uno de los puntos de más valor paisajístico de la Comunitat Valenciana. El cabo de Sant Antoni forma parte del parque natural del Montgó y ofrece impresionantes vistas de la bahía de Xàbia. El tramo de carretera que está cerrado tiene un aire de carretera del fin del mundo. A un lado y otro quedan los acantilados. Además, lleva a un precioso y solitario faro. No puede haber nada más cinematográfico.

La serie es una ficción de aventura y misterio ambientada a principios de los años 90. Cuenta en su reparto con Macarena García, Iñaki Ardanaz y Gorka Otxoa, entre otros. El equipo ha llevado hasta el cabo de Sant Antoni vehículos de aquellos años. El de la imagen, "caracterizado" como coche de patrulla rural de la Guardia Civil, es uno de los que se está utilizando en el rodaje.

Bajo la dirección de Fernando González Molina ('Palmeras en la nieve', 'Tres metros sobre el cielo' y 'Tengo ganas de ti'), 'Paraíso' es una serie de género, con elementos de aventura y misterio, ambientada en la España de 1992, creada por el mismo Gonzalez Molina, junto a Ruth García ('El incidente', 'Los protegidos', 'El internado', 'Los hombres de Paco') y David Oliva ('El incidente', 'Los protegidos', 'Los hombres de Paco', 'Los Serrano').

La serie gira en torno a la investigación emprendida por un grupo de jóvenes tras la desaparición de tres chicas de su entorno. En plena transición de la adolescencia a la edad adulta, los protagonistas atraviesan un momento de incertidumbre y emociones a flor de piel, donde todo se vive por primera vez y aparecen sentimientos como la soledad, la pérdida, el amor y la amistad. Ofrece de este modo "un viaje hacia la madurez, que también apelará a la nostalgia de los espectadores a través de la ambientación de la España de 1992", explican los responsables de la producción en un comunicado.



Elenco

'Paraíso' cuenta con un elenco en el que destacan Macarena García, Iñaki Ardanaz y Gorka Otxoa en los principales personajes adultos, a quienes acompañan los jóvenes intérpretes encargados de dar vida a los protagonistas: Pau Gimeno, Cristian López, Leon Martínez, Héctor Gozalbo, María Romanillos y Patricia Iserte.

El rodaje se prolongará durante 15 semanas en diferentes localizaciones de Valencia, como el Parque Natural de la Albufera, en Sueca; El Perelló, Xilxes; Requena; Oliva y Villargordo del Cabriel, así como en puntos de la provincia de Alicante (Benidorm; Altea, Xàbia, Santa Pola, Calp, Parque Natural de Sierra Helada y Alfàs del Pi) y Madrid. 'Paraíso' constará de siete episodios de 50 minutos de duración.

"'Paraíso' nace de nuestra ilusión por contar una historia fantástica que conecte con los referentes de nuestra adolescencia: el cine de Spielberg, la serie V, pero también Verano Azul o Compañeros. Y conectarlos con las historias que me ha gustado contar en el cine: relatos épicos, emocionales, que buscan ante todo el disfrute del espectador. Es un viaje al cine de entretenimiento que nos apasionaba y nos hizo dedicarnos a esto, pero también un relato sobre la pérdida y sobre la dificultad de ser adolescente cuando eres distinto", concluye Fernando González Molina.