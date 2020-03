"Si tienes síntomas, aíslate absolutamente. Yo voy a estar un mes sin ver a mi hija"

"Mi médico me acaba de llamar. Me está haciendo seguimiento telefónico. Estoy convencida de que tengo coronavirus, pero no lo puedo saber con seguridad porque no me hacen la prueba". Vicky Morales, una vecina de Benissa de 30 años, es uno de los cientos posibles infectados a los que no le han realizado el test. No forma parte de los grupos de riesgo. Eso sí, esta joven lanza un mensaje a los posibles contagiados: "Hay que ser muy responsable y aislarse absolutamente. Voy a estar un mes sin ver a mi hija. Mi madre quería venir a cuidarme y le he dicho que ni se le ocurra; ella sí es de riesgo".

Vicky explica que en su círculo hay compañeros que habían estado en Madrid y varios amigos han desarrollado unos síntomas idénticos a los que ella tiene. "Unos los tienen más fuertes que otros, pero es lo mismo". "Ahora parece que estoy un poco mejor. Pero la fiebre me ha subido a 39,9 ºC. No podía con mi alma. Nunca he padecido tanto. No podía ni levantar la cabeza de la almohada", relata.

Esta vecina de Benissa lamenta que a enfermos como ella no se les haga la prueba. "Soy joven y no tengo ni patologías respiratorias ni de corazón. Pero si a mí y a otras personas que no somos grupo de riesgo se nos hubiera diagnosticado pronto, se podía haber frenado los contagios", afirma.

Ella, al notar los síntomas de fiebre, tos seca y total abatimiento, decidió aislarse. "Ahora hay que ser muy responsables", reitera.

Últimas noticias sobre el Coronavirus en Valencia y en España

Los primeros test rápidos llegados a la Comunitat Valenciana son para sanitarios y ancianos

Ana Barceló pide disculpas a los sanitarios por unas declaraciones "poco afortunadas"

Cataluña ya supera a Madrid en número de infectados: 2.073 casos en 24 horas

¿Tengo que lavar lo que compro?: respondemos a todas tus dudas

Guía para los autónomos: cómo afrontar la crisis del Covid-19

Nuevos horarios y normas de los supermercados: cuándo y cómo ir a comprar