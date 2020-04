Dénia utilizará un dron para detectar a turistas en las playas y el Montgó

El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, ha respondido hoy de nuevo a las dudas sobre el coronavirus en un video directo en facebook. La pregunta que los vecinos le han formulado una y otra vez ha sido la de los turistas que han roto el confinamiento y han viajado a su segunda residencia. El alcalde ha afirmado que se han detectado casos y que en los controles de la Policía Local y Nacional se han puesto denuncias por este hecho y se ha llegado a obligar a algunos de estos turistas a dar la vuelta y regresar a su ciudad.

Ha afirmado que estos turistas tendrían que haberse quedado confinados en sus casas y ser detectados en los controles policiales de las carreteras de salida de sus ciudades. "Aquí se están haciendo suficientes controles. Pero no podemos estar las 24 horas del día". "A quienes localizamos o la policía sorprende haciendo actividades no permitidas en las zonas comunes de las urbanizaciones se les sanciona. Pero los agentes no pueden ir tocando puerta en puerta".

"No sé si Dénia está llena o no de turistas", ha respondido Grimalt. "Tenemos constancia por las denuncias de que sí ha venido alguna gente". El alcalde y el concejal de Seguridad, Javier Scotto, han anunciado que la policía va a utilizar un dron para detectar a turistas que se puedan saltar el confinamiento y acudan a las playas o al Montgó.

El alcalde ha exigido a esas personas que han viajado de vacaciones de Semana Santa que hagan al igual que los vecinos de Dénia y se queden confinados en sus casas. "Si lo hacen, no pasará nada". Ha dicho también que no veía viable que se pidiera el DNI a quienes acudan a comprar a los supermercados.