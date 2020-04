Des de casa hem demostrat que es poden fer grans coses. Des del distanciament social imposat i necessari ens hem sentit més a prop que mai. Des de casa hem aprés a valorar allò que realment és important; a reflexionar sobre l'impacte de cada una de les nostres accions, com a societat i com a individus; a valorar i a agrair, sincerament, amb el cor, la feina que moltes persones, des de la primera línia, estan fent dia a dia per nosaltres.

I des de casa, també, estem començant a construir el futur que seguirà a este present en què s'han detingut, d'una manera ben estraya, les nostres vides com les enteníem fins ara. Opinant, treballant, aportant-hi idees, col·laborant, reinventant, resistint€ totes i tots estem donant-li forma a eixe endemà de l'últim dia de confinament que tots imaginem esperançats.

Des de casa, també, l'Ajuntament s'hi ha posat mans a l'obra per a garantir que en eixe endemà hi serem totes i tots amb oportunitats noves, reprenent projectes, fent renàixer la ciutat; amb recursos suficients a l'abast per a, en cap cas, donar-li espai a la desesperança. Tenim ja clar que 2 milions de la liquidació, molt positiva, del pressupost del 2019 s'invertirà en ajudes socials i per a les empreses, pimes i autónoms. Ara ens toca

concretar les accions que es posaran en marxa, de manera immediata, perquè ningú es quede enrere. I en esta tasca comptem amb la col·laboració, inestimable i contínua des del principi de la crisis sanitària, del sector empresarial i turístic (CEDMA i AEHTMA) i de

tots els partits amb representació al consistori (Compromís, Partit Popular, Ciutadans i Gent de Dénia, a més del PSPV-PSOE, al govern).

I comptem també amb les aportacions que el conjunt de la ciutadania ens fa arribar per vies diferents: la millor radiografia de les necessitats que ara mateix són prioritàries i de les preocupacions respecte al futur que predominen.

La pròxima setmana constituirem la comissió interdepartamental, amb representació política i tècnica, que treballarà en la concreció de les mesures d'ajuda a les persones i de reactivació de l'economia.

Des de casa, a més, els treballadors i treballadores municipals continuen atenent el dia a dia d'esta situació i avançant la redacció i tramitació dels projectes que, una vegada superada la crisi, tornaran a posar-se en marxa per a continuar amb la transformació de la ciutat. Projectes que donaran feina, a empreses, a persones. Projectes que infondran vida nova a Dénia i l'aire de normalitat relativa que tots estem desitjant tornar a respirar.

Des de casa, ens esteu ajudant moltíssim. Estem ajudant moltíssim, i de manera decisiva, a frenar l'expansió d'esta amenaça global de la qual, segur, n'aprendrem moltes coses: la primera, la gran capacitat i valentia que tenim quan treballem junts. La segona, la necessitat de fer ja, seriosament, el canvi de mentalitat que ens permetrà viure en un entorn respectuós amb les persones i la natura privilegiada que ens acull en este món. El canvi de mentalitat que garantirà un futur.

La corba comença a cedir, el ritme de contagis s'alenteix. Dénia destaca entre les ciutat que més bé ho han fet: el 96% dels habitants no hem eixit del nostre entorn residencial més pròxim, segons un estudi de Generalitat.

Per tot això, moltíssimes gràcies. Mantenim-nos alerta, quedem-nos a casa. I, quan toque, ens retrobarem als carrers per a reprendre la feina, celebrar bones notícies, homenatjar els que tant ens han ajudat i acomiadar com cal els que ens han deixat.

GRÀCIES. NO PERDEM ELS ÀNIMS. AÇÒ TAMBÉ PASSARÀ.