Teulada-Moraira dibuja pisadas y crea circuitos para que los vecinos no se crucen en la calle

Teulada-Moraira dibuja el camino del desconfinamiento. El Ayuntamiento, a través de la alcaldía y las concejalías de Seguridad y Movilidad, ha puesto en marcha un plan especial de movilidad ante la crisis sanitaria del COVID-19. El consistorio busca la máxima seguridad para la ciudadanía ante el proceso de desconfinamiento.

Este plan se pondrá en marcha, en una primera fase, el próximo 27 de abril, cuando el Gobierno ha permitido la salida a los menores de 14 años acompañados de un adulto. Se recuerda que es preferible que los adultos acompañantes no sean personas de riesgo. Se podrán alejar del domicilio un máximo de un kilometro. Quien viva en el campo tendrá que salir por su zona y no en el núcleo urbano. No se podrá estar más de una hora en la calle. Los parques y juegos infantiles seguirán cerrados y se pide respetar la distancia de seguridad de dos metros en caso de coincidir con otras personas.

El ayuntamiento ha establecido un plan de medidas que para evitar las aglomeraciones y el contacto. Persiguen la salud pública y evitar que se alargue esta situación. Una medidas que se enunciarán cuando el proceso de desconfinamiento sea más avanzado, pero que la primera se pone en marcha ahora, con la posibilidad de que los niños salgan acompañados de sus padres a pasear.

El Ayuntamiento establecerá circuitos de color unidireccionales para evitar que las personas se crucen. Los circuitos ya se han empezado a pintar. Estarán listos para el día 27. Servicios Generales pintará pisadas en las aceras de color verde para que las personas sepan en qué dirección va cada acera y se eviten los cruces. Es importante respetar estas indicaciones por la salud de todos.