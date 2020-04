La Marina Alta roza ya los 200 contagios y se mantiene en 18 fallecidos

El coronavirus no da tregua. Tres nuevos contagios confirmados ayer elevan a 199 el número de vecinos que han contraído la enfermedad en la Marina Alta. Además, el viernes se registró un nuevo fallecimiento. Ya son 18 las personas que han muerto por el Covid-19 en la comarca. Estos casos llegan tras varios días en los que la situación se hallaba estable, en los que no se registraron ni nuevos infectados ni fallecidos. Pero los datos de los dos últimos días confirman que no se puede bajar la guardia en la lucha contra el virus. No obstante, el departamento de salud de Dénia y de la Marina Alta sigue siendo el cuarto de la Comunitat Valenciana con menos incidencia de contagios (una tasa de 115,9 por cada 100.000 habitantes) y el tercero con menos muertes (10,5 por cada 100.000 habitantes).