Devuelven un tiburón de más de 300 kilos al mar de Xàbia

El patrón del pesquero Cap Prim Segon lleva cerca de 70 escualos rescatados de sus redes de arrastre

El pesquero de Xàbia Cap Prim Segon rescató de alta mar un escualo hembra de más 300 kilos que quedó atrapado en las redes que utiliza para la pesca de marisco.

El arrastrero liberó a este ejemplar de «Xata», un tiburón de la especie Cañabota (hexanchus griseus) mediante su grúa, y luego lo devolvió al mar, «para preservar la especie».

Así lo explicaba a Levante-EMV el patrón de la embarcación, Amadeu Ros, quien sumaba con éste casi 70 escualos rescatados desde mediados de los 80. «Esto nos suele pasar de dos a tres veces al año, para nosotros no es nada extraordinario».

Sin embrago, no todos los patrones y su tripulación devuelven al mar estos animales, advertía Ros, la ausencia de grúas en algunos de estos barcos hace inviable tal posibilidad una vez llega a la cubierta, por el gran tamaño del ejemplar, aunque también los hay que directamente los sacrifican «por voluntad». «Esto es una cuestión de filosofía de vida, de preservar la especie y el ecosistema, que sin duda es la mía, por eso, siempre los devolvemos al mar. Éste no ha sido un caso distinto», terminaba.