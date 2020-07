Gamberrada en Xàbia con marchamo de "turismofobia"

Eramos pocos y llegó la "turismofobia". No es para tanto. En realidad, la cosa no trasciende de la gamberrada. Unos jóvenes con el rostro embozado (en la era de la mascarilla resulta más fácil no dar la cara) se han dedicado a realizar pintadas en fachadas y el paseo de la Marina Española y la playa de la Grava, en Xàbia. No han demostrado mucha originalidad. Llevaban una plantilla con la frase "tourist go home" y con espray han escrito también "el vostre luxe, la nostra misèria" y "no turisme colonial". Los trabajadores de un negocio han llegado a grabarlos con el teléfono móvil. Las imágenes ya están en poder de las autoridades.

La "turismofobia" no hace camino en este verano del coronavirus. Las pintadas han indignado a los empresarios y también a los vecinos que se han parado a leerlas. No van más allá de una gamberrada. No está la economía como para hacerle feos a los turistas.