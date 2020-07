Un coche se traga la rotonda de "Elogio al progreso" de Calp

Un coche de alta gama se tragó ayer, sobre las 13 horas, la rotonda más futurista de Calp y de la Marina Alta. El automóvil se metió en la redonda de la avenida Ejércitos Españoles en la que desde 2005 se alza la escultura de Víktor Ferrando titulada "Elogio al progreso". El artista, hoy reconocido en toda Europa, ya demostró en esta obra su potencia creadora. La obra llama poderosamente la atención. Es magnética. Lo más vanguardista que se ha visto en la Marina Alta en esa tendencia que ya dura años de adornar las rotondas, consagradas como espacio inesperado de arte urbano.

El aparatoso accidente no dejó heridos. La conductora no sufrió ni un rasguño. El coche destrozó la verja y la parte ajardinada de la rotonda. La escultura, elevada sobre una robusta peana de hormigón, no sufrió daños. Hay imágenes icónicas. La del automóvil de alta gama subido en esta rotonda de "Elogio al progreso" con el Penyal d'Ifac al fondo es poderosa. La policía local, cuyo retén está allí mismo, acudió de inmediato y reguló el tráfico mientras se retiraba el vehículo.