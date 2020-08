Un juez alza el precinto del local de moda de la playa de Xàbia arrasado por Gloria

Un auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha despertado a «La Siesta» del letargo. Los trabajadores empezaron ayer a colocar cañizos, reparar toldos y a hacer preparativos para una reapertura que Jávea Company, la empresa que tiene desde hace años alquilado este local de la playa del Benissero de Xàbia (el Primer Muntanyar), ha anunciado que será inminente.

«La Siesta», uno de los clubes de playa más de moda en el litoral valenciano, quedó arrasada el pasado mes de enero por el temporal Gloria. El empresario que explota el local inició las obras de reconstrucción. Pero el 13 de marzo el servicio provincial de Costas dictó una orden de precinto. El organismo ministerial advirtió de que las obras, que se desarrollaban en dominio público marítimo-terrestre, eran ilegales. Además, aseguró que este negocio carecía de concesión para ocupar la playa.

Pero ahora «La Siesta» se despereza. El dueño, que no el empresario que tiene alquilado el local, ha plantado batalla legal. Recurrió al TSJ. El pasado viernes el juez dictó un auto en el que aceptaba «parcialmente» las medidas cautelares pedidas por el titular del establecimiento. El auto levantaba el precinto. Eso significa que el negocio podrá abrir. Pero el juez también deja claro que no se puede hacer allí ningún tipo de obra. Ahora mismo la empresa no cuenta, según Costas, con título administrativo de concesión.

Los trabajadores deben limitarse a limpiar. No pueden tocar una piedra. La empresa ya ha retirado el precinto de la construcción original. Pero no ha quitado el que está alrededor de la playa artificial anexa, donde se llegó a tirar arena (el litoral aquí es de cantos rodados) y se colocaron camas balinesas.

Pese a no tener concesión, este negocio ha funcionado a toda mecha en los últimos veranos. Costas le llegó a abrir seis expedientes. El TSJ confirmó en marzo una multa de 14.400 euros a la empresa que lo explota por vender ropa (dentro había una especie de boutique) en el dominio público marítimo-terrestre.

«La Siesta», este verano silenciosa y arrasada, funcionaba desde la mañana hasta bien entrada la noche. Servía desayunos, comidas, cenas y luego se transformaba en bar de copas. Incluso se cerraba para «eventos». Ha acogido bodas de alto copete.