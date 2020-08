Una segunda prueba PCR descarta contagios entre los residentes del geriátrico de Dénia

Una segunda prueba PCR realizada a la única persona mayor que había dado positivo en los test realizados en la residencia de Santa Llúcia de Dénia ha confirmado que era un "falso positivo". Ya no se ha detectado ni la mínima presencia del virus en esta persona. En el primer test, la carga vírica era muy débil y el residente no presentaba ningún síntoma. De ahí que se decidiera repetir la prueba. El ayuntamiento (la residencia es de gestión municipal) recibió ayer el resultado. Dio negativo. Por tanto, no está infectado ninguno de los 79 residentes.

El consistorio también ha precisado que todo el personal de limpieza que trabaja en la residencia ha dado negativo.

Solo se han producido dos contagios. Dos miembros de la plantilla, que pertenecen al mismo foco, han dado positivo. La primera trabajadora comunicó el lunes, tras estar dos días sin ir a trabajar al presentar síntomas, que el PCR había salido positivo. De ahí que se activara de inmediato el protocolo de prevención. Se aisló a los residentes en sus habitaciones y se cancelaron todas las visitas de familiares. Luego se hicieron 143 pruebas PCR (64 a trabajadores y 79 a residentes). Finalmente, se ha detectado que otro empleado se ha contagiado (sus síntomas también son leves). Los dos infectados están aislados.

Más información sobre el coronavirus hoy en València y toda la actualidad

DIRECTO | Última hora del coronavirus en Valencia

El número de infectados en el ocio y tiempo libre se duplica en tres semanas en la C. Valenciana

BROTES | Los 109 brotes valencianos, municipio por municipio

El positivo de un niño en coronavirus lleva a cerrar el parque de tráfico de Gilet

Aíslan una residencia de Moncada tras detectar once casos positivos

Una mujer desaparece al mes y medio de llegar a València huyendo de su maltratador

El peor incendio del verano arasa 160 hectáreas en la Vall de Gallinera

La afición del Valencia CF estalla contra los traspasos de Parejo y Coquelin