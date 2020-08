Trescientos vecinos claman contra el "total abandono" de la playa de les Deveses de Dénia

Al borde del mar y hace unos años con una orilla de arena de 60 metros de ancho, pero aquí, en les Deveses de Dénia, "no hay playa, vaya, vaya". Los vecinos han coreado esta mañana la canción del verano de 1989, de The Refrescos. El estribillo "aquí no hay playa, vaya, vaya" va al pelo. En les Deveses no queda ni un centímetro de playa. El temporal Gloria se tragó lo poco que quedaba y destrozó las casas de primera línea. Hoy unos 300 residentes de este tramo litoral han realizado una protesta. Estaban muy desperdigados (ahora están prohibidas las aglomeraciones). Se han ceñido a las indicaciones de la Subdelegación del Gobierno. No podían cortar la carretera de les Marines. El terreno de la concentración era amplio para que se pudieran guardar las distancias. Además, ahora, en la era del coronavirus, lo de llevar entre todos una pancarta ha pasado a la historia. Deben ser individuales o portarlas un núcleo familiar. Los vecinos de les Deveses han llevado cada uno su letrero. Las pancartas grandes las sostenían familiares.

Los residentes también han gritado "regeneración, ya". El presidente de la asociación de les Deveses, Juanjo Giménez, ha descrito la situación de una playa totalmente arrasada por Gloria. "Es un campo de batalla". No queda ni pizca de arena. Está repleta de escombros y asoman hierros oxidados y puntiagudos. "Está muy peligroso. Urge recuperar la arena. En los últimos años, no se ha realizado ninguna actuación. El próximo temporal terminará de arrasar las casas. Los vecinos corren un riesgo muy grande", ha dicho este portavoz.

Giménez ha precisado que Costas (depende del Ministerio para la Transición Ecológica) ya inició hace unos años unas obras de regeneración. "Pero las dejó a medias". El nuevo proyecto, que contempla crear espigones y que sube a 14 millones de euros, va muy lento. "Mientras tanto, la situación aquí es de abandono total", ha denunciado.

El presidente del colectivo de les Deveses ha subrayado que los vecinos están "muy cabreados". "Este verano es el que peor estamos".

Las pancartas que predominaban eran las que exigían que la regeneración se realice "ya". Algunos residentes también portaban carteles con un mensaje muy directo a Costas: "mucho multar (en alusión a las sanciones por reconstruir los muros que tiró Gloria) y poco solucionar".