Una clase de un colegio de Calp, la quinta confinada en la Marina Alta por un positivo

La segunda semana del curso escolar en la Marina Alta está poniendo a prueba los protocolos del coronavirus y las clases burbuja. Cinco colegios ya saben lo que es confinar clases y avisar a toda prisa a los padres para que aíslen en casa a sus hijos y ellos y el núcleo familiar hagan lo propio. Esa va a ser la tónica habitual al menos durante los primeros meses de este curso. El equipo directivo del colegio público Gabriel Miró de Calp envió ayer a todas las familias que tienen alumnos en el centro una circular en la que les informaba que se había detectado un positivo por la covid-19. «Cumpliendo las instrucciones de Salud Pública, hemos confinado la clase pertinente y a su docente», indicaba la escuela. También subrayaba que el colegio continuaba las clases «con toda normalidad». Esta clase, la primera que se confina en Calp, se une a las cuatro a cuyos alumnos se ha aislado en casa en Dénia. Son aulas de los colegios públicos Llebeig, les Vessanes y Cervantes y del centro privado Alfa y Omega. En los cuatro casos se trata de aulas burbuja. Los escolares no han tenido contacto con más compañeros que con los de su clase. De ahí que todas estas escuelas de educación infantil y primaria hayan podido proseguir con normalidad su actividad educativa. Mientras, los alumnos confinados en sus casas no se desconectan. Ahora reciben las clases online. Todos los centros han trasladado a los padres que es fundamental que no lleven a sus hijos si éstos tienen síntomas compatibles con el coronavirus.