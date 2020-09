Los jóvenes que hicieron noche en el Montgó niegan que estuvieran de fiesta

Los jóvenes que el sábado hicieron noche en el Montgó se han puesto en contacto con este diario y han negado que lanzaran destellos desde la cima. Aseguran también que no celebraron ninguna fiesta en esta cumbre y que, cuando llegaron, a las dos de la madrugada, los dos bomberos del parque de Dénia, todos ellos estaban durmiendo. Sí que admiten que uno de ellos cumplía años y decidieron pasar la noche al raso en lo alto de esta montaña. Querían contemplar las estrellas y ver amanecer. Conciliaron el sueño metidos en sacos de dormir y sobre esterillas. El caso es que desde abajo la Guardia Civil, la Policía Local y los bomberos sí vieron destellos. Los senderistas los atribuyen a que una pareja subió ya de noche. Llevaban una potente linterna. Estos jóvenes afirman que no bebieron ni una gota de alcohol y no pusieron música. Advierten, además, de que pasaron la noche en la vertiente que se asoma a Dénia.