Riñe con un vecino en la calle Marqués de Campo de Dénia y le asesta dos puñaladas

Los vecinos de Dénia tomaban café ayer tranquilamente en las terrazas de la calle Marqués de Campo cuando, de repente, vieron a dos hombres enzarzarse en una pelea. Uno de ellos, de 39 años y de nacionalidad británica, sacó un cuchillo y le asestó dos puñaladas al otro, de 41 años y que tiene su domicilio en Dénia. El herido no llegó a desplomarse. Sufrió incisiones en el costado y en las costillas. Sangraba abundantemente. Su agresor escapó a la carrera. Llevaba la ropa manchada con la sangre de su oponente. Agentes de la Policía Nacional no tardaron en arrestarlo. «Nos hemos asustado mucho. Estas cosas no suelen pasar en Dénia», comentó ayer la trabajadora de la heladería frente a la que ocurrió la violenta riña y la agresión. «Todo ha pasado muy rápido. No sabemos exactamente qué ha sacado del bolsillo. Era un objeto punzante y se lo ha clavado al otro hombre», añadió otro de los empleados.

Los numerosos testigos se asustaron mucho. Indicaron a este diario que el agresor estaba esperando sentado en un banco al otro hombre. Cuando pasó, se abalanzó sobre él y ambos empezaron a reñir a manotazos. Luego el que inició la pelea sacó el cuchillo. Un equipo médico del SAMU atendió al herido y lo trasladó al hospital. No se teme por su vida. Al lugar acudieron varias patrullas de la Policía Nacional y Local. Las fuentes policiales consultadas por este diario aseguraron que la riña y la agresión se desencadenaron por un ajuste de cuentas por drogas.