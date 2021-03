Hola, somos Pablo Durá e Isabel López.

Me pongo en contacto con ustedes por la indignación, la injusticia, la tristeza y el asombro que hemos sentido esta mañana gracias o por culpa de la Policía Local de Pego. Creemos que es algo que se debe de compartir para que lo sepan el resto de vecinos. Es completamente injusto lo que nos ha pasado y, como siempre en estos casos, pagan justos por pecadores. Paso a explicarles lo ocurrido:

Vivimos en Benialí, en la Vall de Gallinera. Yo, Pablo Durá, trabajo fabricando muebles infantiles y mi mujer se ha quedado una escuela infantil junto a una socia en Pego. Aparte de esto, tenemos un proyecto de ocio infantil llamado El Garrofer. Es una especie de Granja Escuela. (Pueden entrar a verlo para entender mejor lo abajo descrito www.elgarrofer.es)

Todo ocurrió la mañana del día 18 de Marzo de 2021 sobre las 9:12 horas.

Me han llamado esta mañana por teléfono desde un número desconocido. Al cogerlo se han presentado diciéndome que era la Policía Local de Pego. A la misma hora, un policía local se presentaba en el Jardí d'Infància Sant Lluís de Pego buscando a mi mujer, Isabel López. Al no haber llegado al trabajo, le comunican a su compañera que debía personarse en las dependencias de la Policía Local de Pego antes del trabajo. En ese mismo lugar otro Policía Local me informaba a mí por teléfono y yo no daba crédito de lo que me comunica hasta el punto que le pregunto en diversas ocasiones si es una broma (a lo que el policía me contesta; "sí, una broma del Hormiguero").

Me llamaban para identificarme e informarme de que me iban a poner una multa de 200 euros porque habían encontrado una caja de cartón con mi dirección y nombre en una etiqueta (típica caja de Amazon) en un contenedor verde de basura común de Pego. Yo no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Las cajas de cartón se reciclan en el azul (repetía una y otra vez el policía como si de una máquina se tratase) lo cual sé de sobra ya que reciclamos absolutamente todo, todo, y yo le respondía que si habían encontrado esa caja ahí podía haber llegado de muchas maneras, ya que el hecho de encontrar una etiqueta con mi nombre en la caja no me hacía responsable de que yo la hubiera depositado. Yo sabía perfectamente que no había sido el que la había dejado ahí, ya que bajo días contados a Pego, y el día al que ellos hacían referencia (14 o 15 de Marzo), yo no había bajado 100% seguro. Se lo comenté al policía y me dijo que debería demostrar con los movimientos GPS que yo ese día no había estado en Pego. A lo que me quedé aún más maravillado. No podía creer de lo que se me estaba acusando, y todo por UNA CAJA DE CARTÓN.

Mientras hablábamos por teléfono, mi mujer abandonaba su trabajo y corría hacia las dependencias policiales de Pego. Al llegar allí le informaban de lo mismo, pero esta vez de una caja que había en ese mismo contenedor con su nombre y el nombre del Jardí d'Infància en una etiqueta, a lo que ella respondía que efectivamente esa caja la había depositado allí porque estaba completamente llena de celo y además era un pedido de material escolar, y se había derramado dentro de la caja la cola en el transporte, por lo que al igual que hace y hacemos en otras ocasiones, había utilizado la caja como continente para depositar basura (pañales, desperdicios orgánicos...) en vez de utilizar una bolsa de plástico. El policía, omitiendo todo lo que escuchaba, repetía una y otra vez lo mismo: "el cartón va al contenedor azul".

"No daba crédito a lo que estaba pasando. Les explicaba que para ella la ecología y el reciclaje son pilares en su vida"

No daba crédito a lo que estaba pasando. Les explicaba que para ella el medio ambiente y el reciclaje son un pilar en su vida muy importante, que enseña desde los 2 años la importancia del reciclaje en el Jardí d'Infància Sant Lluís, que había utilizado una caja de cartón (que tarda sólo 1 año en descomponerse) como continente para introducir basura en vez de utilizar una bolsa de plástico (que tarda 150 años en descomponerse) que ni en el Jardí ni en casa utiliza prácticamente plástico porque tenemos mucha conciencia del medio ambiente, que... Y los policías hacían caso omiso, y repetían como robots una y otra vez lo mismo: "el cartón al contenedor azul". No aguantó más y se echó a llorar de impotencia, de ver que tras esos policías parecía no haber nadie al volante. Se echó a llorar porque habían acudido a buscarla a su centro de trabajo justo en el horario de entrada de las niñas y niños al Jardí d'Infància Sant Lluís por una CAJA DE CARTÓN. Se echó a llorar porque no comprendía cómo les parecía más lógico a aquellos policías que hubiera metido la basura en bolsa de plástico en vez de dentro de una caja de cartón que no podía ser reciclada porque no se pueden reciclar cajas con esa cantidad de precinto, ni manchadas. Se echó a llorar porque el sistema es injusto con aquellos que nos preocupamos e intentamos tratar de hacer lo posible por mejorar el medio ambiente.

Mientras lloraba y preguntaba a unos y otros policías que transitaban por la dependencia que si veían justo lo que estaba pasando, salió un policía que había escuchado lo ocurrido y que unos segundos antes estaba colgado al teléfono para decirle con la autoridad y la firmeza de quien descubre el asesino de un crimen, si ella tenía algo que ver con Pablo Durá, a lo que ella respondió: somos pareja. El policía, entusiasmado como quien resuelve un crimen, dijo: "pues ya esta claro, tú has tirado la caja con el nombre de Pablo Durá en el mismo contenedor".

"Entiendo que se multe por no reciclar o por contaminar. Es lo que se debería hacer SIEMPRE. Pero que se multe por una caja de cartón llena de celo o cinta adhesiva utilizada como continente, no es lo correcto en ningún caso"

No deja de ser sorprendente e indignante la situación de todo lo ocurrido. Entiendo que se multe por no reciclar o por contaminar. Es lo que se debería de hacer SIEMPRE. Pero que se multe por una caja de cartón llena de celo o cinta adhesiva utilizada como continente, no es lo correcto en ningún caso. ¿No es acaso más contaminante una bolsa de plástico que tarda 150 años en descomponerse frente al año de una caja de cartón? ¿No es acaso más contaminante echar GLIFOSATO (prohibido en muchos países) en las calles para acabar con las pequeñas yerbas que salen entre los huecos de las aceras como hacen en Pego? ¿O no es más contaminante el parking de Mercadona, donde los guantes de plástico vuelan por todas partes y acaban en cualquier lugar del pueblo o en la rambla? ¿O los agricultores que destrozan y entierran con sus tractores el plástico negro que habían puesto a los melones o sandías para calentar sus raíces y así producir antes? ¿No es todo esto más contaminante?

Podríamos seguir poniendo ejemplos de malas prácticas de conciencia medioambiental, pero creo que no vale la pena. Sólo quisiera nombrar los últimos cambios de estos 2 últimos años que hemos realizado en nuestra casa por el medio ambiente, para que vean el tipo de personas que somos:

- Compramos la fruta y la verdura en frutería con bolsas de tela, y llevamos nuestros tapers para que nos pongan las fresas o champiñones en ellos y así no gasten plástico

- El arroz y las legumbres los compramos a granel en nuestras bolsas de tela para así evitar el plástico.

- Utilizamos sólo pastillas de jabón para ahorrarnos el plástico de los geles y champús.

- Sólo compramos pollo, huevos, ternera y cerdo ecológico (en el supermercado de Ondara Ecológico) por el bienestar animal.

- Hace ya muchos años que no se utilizan toallitas húmedas en esta casa (un grave problema para el medio ambiente).

- En casa tenemos 5 basureros: uno para verdura, huevos y restos orgánicos de origen vegetal que damos a las gallinas, otro para el plástico que se puede reciclar(que es bastante menos del que pensamos), otro para el cartón y papel, otro para la común y otro para el vidrio.

Estos son algunos de los cambios que hemos hecho estos últimos años, y sólo los nombro para que se hagan una idea del tipo de personas que somos y por qué estamos tan indignados con esta situación. De hecho, a todas las personas a las que les hemos contado lo ocurrido nos responden lo mismo: "¿Vosotros? No me lo puedo creer, pero si lo recicláis todo".

Pero NO, la ordenanza de Pego dice que deben multar por una caja de cartón. Es increíble.

He explicado lo mejor que he podido lo ocurrido, me encantaría que el resto de la población sepa lo ocurrido, porque creo que es completamente injusto y seguro que a alguien le puede servir de ayuda.