El último fin de semana de las fiestas de Pascua ha dejado en Dénia 26 denuncias por incumplir la normativa de prevención de la covid-19. No es una cifra exagerada. Una vez más queda claro que la mayor parte de la población es responsable y se toma muy en serio las medidas que evitan que aumenten los contagios. La Policía Local ha sancionado a dos establecimientos de hostelería por acoger actividades que no están permitidas. Uno de los bares celebraba un cumpleaños. El otro había organizado una cata de vinos. Mientras, tres de las personas sancionadas por no llevar mascarilla se hallaban en una peluquería.