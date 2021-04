El futuro será muy luminoso, pero el presente es negro negrísimo. Puerto Blanco de Calp no ve la luz. Ahora abunda la basura. Hace 6 meses el ayuntamiento y la Generalitat anunciaban que la nueva empresa concesionaria, Port Boutique Calp, iba a transformar completamente esta dársena. Le cambiaba incluso el nombre. Puerto Blanco pasaría a llamarse "Marina PortBlanc". La concesionaria iniciaría de inmediato obras de gran envergadura. Debía desecar la dársena para dragarla y demoler todas las edificaciones. La dársena emergería luego como una de las más modernas del Mediterráneo. Contaría con un magnífico paseo marítimo. Pero allí no se ha movido una piedra. Al contrario. El abandono es más acusado. Puerto Blanco no se sacude una negra historia en la que ha habido de todo: precintos, embrollos judiciales, desahucios y devastadores temporales.

Ecologistes en Acció de la Marina Alta ha denunciado que este tramo litoral se ha convertido en un "vertedero". Los ecologistas han llevado a cabo aquí campañas de limpieza. Pero advierten de que las administraciones no pueden mirar a otro lado y delegar en los colectivos ciudadanos "el cumplimiento de la ley ni la salvaguarda medioambiental básica".

Los ecologistas recuerdan que en ese acto en el que la Generalitat y el ayuntamiento anunciaban que la nueva concesionaria iba a iniciar de inmediato las obras de modernización (Marina PortBlanc debía funcionar ya este verano) proclamaron que este polo de negocio náutico iba a ser "un nuevo motor económico" para Calp. "Pero la situación es la misma que tenemos desde hace diez años. Las fotos promocionales de los políticos deberían haber servido para constatar la grave situación de abandono y realizar una intervención preventiva en el sentido de cierre perimetral, limpieza y sellado".

La basura que se acumula en este litoral desvela que se ha convertido en punto habitual de "botellones".