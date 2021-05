Nos dirigimos a vosotros y vosotras y a las madres y padres de los pueblos de alrededor, para daros las gracias por apoyarnos en la justa lucha que emprendimos el pasado noviembre de 2020 con una campaña en prensa y redes sociales de denuncia, reivindicación y recogida de firmas para que la Sección de l’IES Enric Valor en Orba se convierta en un instituto independiente con Bachillerato y para que se construya un edificio digno que estaba comprometido, según la propia Conselleria d’Educació, desde 1996. Parece que entre todas y todos hemos conseguido un primer paso firme para que nuestros hijos e hijas puedan estudiar toda la etapa de secundaria y bachillerato en un mismo centro de nueva construcción y en igualdad de condiciones con otros municipios como Xaló, sin tener que desplazarse por una carretera peligrosa hasta Pego. No ha sido un camino fácil pero ha valido la pena. Queremos daros las gracias por esta victoria, aunque estemos sólo en el principio de un proceso que hay que vigilar de cerca para que no se quede en mero electoralismo. Esta victoria, en la que debemos agradecer la actuación de los dos concejales (Miguel y Steven) de la oposición del PSPV, es de todas y de todos, pero en ella, sin duda alguna, los que más han ganado son nuestras hijas e hijos y su futuro.

En este momento no podemos olvidarnos del Ayuntamiento de Orba y de quien lo preside, nuestro alcalde Ignasi Cervera de Compromis. No nos lo pusieron fácil. Lo podemos entender porque a nadie le gusta que le critiquen, pero cuando uno asume un cargo público debe saber que éste supone una responsabilidad muy importante para con sus electores. Hemos sido ninguneados y difamados por defender la construcción de un instituto y por solicitar la implantación del Bachillerato en Orba. Nuestra página de facebook ha sido censurada y cerrada. Pero lo más grave no ha sido eso. Lo que más nos ha dolido ha sido que el Ayuntamiento de Orba les dijera a las madres y padres que la noticia publicada sobre la construcción de una macro escuela-instituto de 8 millones en Xaló era un bulo, una fake new. Eso es faltar a la verdad y faltar el respeto a todas las madres y padres con hijas e hijos escolarizados en Orba. Ahora, el 15 de mayo de 2021, se publicara que ya se han adjudicado las obras para el instituto de Xaló por 7,2 millones de euros. ¿Aún afirma el alcalde de Orba que es mentira?

Pero no queremos empañar este momento feliz con recriminaciones. Por eso mismo, por la parte que te toca y olvidando el trato que hemos recibido de ti, las madres y padres per l'institut d'Orba te agradecen, vecino y alcalde Ignasi, que como representante político nuestro hayas dado un paso al frente para que se materialice una reivindicación justa que beneficia a la juventud, el valor más importante que tienen nuestros pueblos rurales de interior para evitar su desaparición. Confiamos en que aceleres el procedimiento para la conversión de la Sección en un IES independiente con Bachillerato de cara al curso 2022- 2023 y para la construcción de un centro digno en el menor tiempo posible. Estaremos vigilantes.

Gracias de nuevo a todas y todos, madres y padres, por vuestra dignidad y concienciación en la lucha por garantizar una educación de calidad para nuestras hijas e hijos. Estad siempre vigilantes. La lucha continuará hasta que las promesas sean una necesaria realidad.