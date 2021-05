Hospital Clínica Benidorm ha sido acreditado con el certificado internacional de Calidad sanitaria más prestigioso del mundo, la Joint Commission International (JCI). Tras varios años de preparación con la implicación de toda la organización y una minuciosa auditoría externa, HCB se ha convertido en el primer hospital privado de la Comunitat Valenciana en obtener el prestigioso reconocimiento.

Esto se traduce en un hospital totalmente orientado a los pacientes, comprometido con la mejora constante de la Calidad y la Seguridad del Paciente y, en general, una apuesta por la excelencia en la Calidad asistencial.

Esta acreditación es la más exigente a nivel mundial para el ámbito sanitario y analiza que toda la atención del hospital esté enfocada en la seguridad y calidad y en un proceso de mejora continua. Los estándares de Calidad y Seguridad del paciente que exige esta certificación sanitaria sitúan a HCB en la élite mundial de los hospitales: como la Clínica Mayo y el Monte Sinaí, en EE UU; el Centro Médico Teknon de Barcelona, el Hospital Sanitas La Zarzuela de Madrid, el Vithas Xanit Internacional de Marbella y la Clínica Universitaria de Navarra; así como otros importantes hospitales de todo el mundo. En la actualidad, España cuenta con 14 hospitales con este sello.

»Hemos trabajado durante varios años para obtener la JCI, el certificado de calidad sanitaria más prestigioso del mundo porque hemos elegido diferenciarnos de nuestra competencia a través de la Calidad y la Seguridad del paciente. Queremos que HCB sobresalga por su orientación al paciente y por la Excelencia en la atención sanitaria. Ha sido un camino de grandes esfuerzos y trabajo en equipo que termina con esta gran recompensa, para todos nuestros pacientes y para toda la organización», valora la directora general de Hospital Clínica Benidorm, la Dra. Ana Paz.

Compromiso con la Calidad

El compromiso con la mejora de la Calidad y la Seguridad del paciente se refleja en el ADN de la organización: la Misión y la Visión de Hospital Clínica Benidorm apuntan directamente a la asistencia sanitaria basada en la Calidad y la atención personalizada; para ser la referencia de la sanidad privada de la Marina Alta y la Marina Baixa a través de estrategias centradas en los pacientes y los sistemas de Mejora Continua.

Este compromiso con la Calidad alcanza a toda la organización, formada por más de 400 empleados. Entre todos, se ha reorganizado la estructura del hospital y su know how a los más de mil doscientos estándares de Calidad que exige la JCI. Se han superado estos con altas calificaciones y se ha obtenido la certificación en la evaluación inicial, un nuevo hito en la historia de la acreditación y de HCB.

«Esto significa que, entre todos, le hemos dado un enfoque totalmente orientado al paciente. La atención sanitaria centrada en el paciente no es un concepto de Marketing, sino un know how con más de mil estándares que acreditan un trabajo inmenso de documentación, evaluación y puesta en marcha de un modelo sanitario basado en la Calidad y la Seguridad de nuestros pacientes», explica la Dra. Ana Paz.