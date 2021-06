Seguint la tradició litúrgica religiosa -encara que la festa de l’1 de gener va ser esborrada del calendari festiu-, a la ja famosa gárgola de l’església-fortalesa de Xàbia, la qual, com tothom sap, patix de la malaltia de Peyronie, li han fet la circumcisió. Així, com sona. Sense entrar en detalls socio-històrics i religiosos o anatòmics, circumcidar és una paraula d’origen llatí que significa “tallar en redó”, és a dir, seccionar algo redó. Doncs bé, aixó és el que li han fet a la coneguda gárgola torta de l’església-fortalesa de sant Bertomeu: No li han segellat la costra epidérmica, no: li han tallat en redó la mitat de la part corbada, mutilació destinada mitigar l´evident desviació fisiológica que la perícia anatòmica del sr. arquitecte havía determinat com a solució per a desviar la natural funció evacuatòria del famós apèndix gòtic.

Tal operació es va decidir en la reunió de les més altes personalitats locals polítiques, culturals, administratives i religioses, després de considerar que una circumcisió total de la projecció torçada significaría restar motius d’atracció turística a la vila i a l’aplaudida, per brillant i encertada, restauració de l’església. I la decisió va ser la de acurtar solament la mitat de la part doblegada, reservant-se així el sr. arquitecte la glória de de ser el primer torcedor de gárgoles gótiques.

L’operació ha estat un éxit, i cal felicitar als pares de tan famós afegitó i a l’autor de tan gran idea gargolatòria, perquè així acallarán les crítiques que desqueferats personatges anticlericals i contraris al trellat artístic i la raó religiosa han estat sembrant per Xàbia davant l’esforç arquebisbal per l’apropiació d’aquest monument i per tornar-lo al seu estat primigeni, digne de la seua funció. Amén.